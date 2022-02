Emil Iversen går første etappe på stafetten

Emil Iversen går åpningsetappen for Norge i mennenes stafett i OL søndag. Foto: Heiko Junge / NTB

Norge starter med Emil Iversen på første etappe i mennenes 4 x 10 kilometer stafett i OL søndag. Det får ekspert til å reagere.

Iversen ble vraket på 15 kilometer klassisk, men får nå sjansen. Trønderen kom med kraftig kritikk av den norske landslagsledelsen etter at han ikke fikk gå 15-kilometeren.

Langrennssjef Espen Bjervig lot ikke det få innvirkning på uttaket til stafetten. Han snakket med norsk presse like etter at uttaket var klart.

– Det er ikke sånn at jeg driver vendetta for at noen eventuelt prater stygt om meg, sa Bjervig.

Han begrunner uttaket av Iversen på følgende måte:

– Bortsett fra at vi tror at han er den beste vi har for første etappe, så har han vist bra form, og så er det en totalvurdering av de andre resultatene som er gjort før i år. Han har gjort masse bra førsteetapper, og vi vet at når han fungerer så er han vanvittig god i klassisk, sa Bjervig.

Pål Golberg går den andre etappen i klassisk stil, mens Hans Christer Holund går tredje etappe i fri teknikk. Johannes Høsflot Klæbo er norsk ankermann.

Klæbo har så langt ett gull og en bronse i OL.

Her er hele OL-programmet

Ekspert reagerer

– Det kan umulig ligge sportslige resultater bak dette stafettuttaket. Det er helt sikkert. Valnes har levert bedre resultater enn Iversen gjennom hele sesongen, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland ifølge NRK.

Under OL i Pyeongchang fikk Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Didrik Tønseth gå hver sin stafettetappe uten å ha gått en eneste øvelse i forkant.

– Det ble fiasko da. Har ikke Norge lært? spør Aukland.

– Dolket i ryggen

At Klæbo skulle gå siste etappe på stafetten var det ingen som tvilte på, men at Iversen skulle få tillit dagen etter den offentlige krangelen med landslagsledelsen, kom som et sjokk.

Iversen var ikke blant de fire norske som fikk gå åpningsrennet i skiathlon. Da han heller ikke var å finne på 15-kilometeren, meldte Iversen sin misnøye til NRK.

– At jeg blir vraket, det er ikke så sykt. Men prosessen og veien til uttaket … Det har for meg vært ganske skremmende, vanskelig å forholde seg til og det drøyeste jeg har opplevd. Jeg føler jeg er blitt dolket i ryggen, sa Iversen til statskanalen.

Han mente at han var lovet en plass i fredagens renn, der han til slutt ble vraket til fordel for Erik Valnes. Valnes endte på 15.-plass og fikk ikke plass på stafettlaget.

Fornøyd pappa

Ole Morten Iversen, kvinnelandslagets trener og Emils pappa, meddelte fredag at sønnen var langt nede etter vrakingen på 15-kilometeren. Etter stafettuttaket var humøret et helt annet, forteller pappa Iversen.

– Han ble veldig glad og overrasket. Jeg tror han skulle kjenne litt på kroppen i dag om det hadde kostet for mye det styret. Jeg regner med at han fikk et greit svar, sa Iversen til norsk presse etter kvinnenes stafett lørdag.

Han vet at sønnen kommer til å ha et forventningspress på seg etter fredagens disputt.

– Det er vel noe han grugleder seg til. Det er bare å gjøre det han er god på, på best mulig måte, så kan ikke noen forvente noe mer.

Ole Morten Iversen er trygg på at det norske herrelandslaget har gjort et riktig valg.

– Eirik og Espen kjenner gutta godt nok, så når de vurderer det, så har jeg tillit til at de vurderer rett.