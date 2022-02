Fall ødela Norges medaljesjanser på kvinnenes stafett – ROC vant

NTB

Tross fall på første etappe kjempet Norge om medalje på kvinnenes stafett i Beijing-OL. Det endte med 5.-plass på stafetten russiske ROC vant.

Russland og Tyskland var i en klasse for seg, før Veronika Stepanova knuste sin tyske konkurrent Sofie Krehl på den siste etappen. Bak dem utkjempet det seg en nordisk kamp om den siste medaljen, der Norge fikk et godt utgangspunkt før siste etappe, tross en svært vanskelig start.

Tre kilometer ut på åpningsetappen gikk det veldig galt for Tiril Udnes Weng og Norge på stafetten over 4 x 5 kilometer.

Russiske Julia Stupak hadde stukket fra feltet, der Sverige og Finland knivet om frontposisjonen. Weng måtte svinge unna finske Anne Kyllönen, noe som gjorde at hun endte med å kjøre over skiene til Latvias Patricija Eiduka, som gikk i bakken sammen med Weng.

Hvem hadde skylden?

Tiril Udnes Weng var usikker på hvorfor det hele endte galt.

– Jeg fikk ikke med meg så mye selv. Jeg lå plutselig der i snøen med en oppå meg. Det var ikke helt ideelt, for å si det sånn, sa Udnes Weng til NTB etter løpet.

Verken Weng eller Eiduka ville legge skylden på motparten.

– Jeg har snakket med henne. Jeg er ikke sur på henne i det hele tatt. Dette er like kjipt for henne som det er for meg. Hun var lei seg og sa unnskyld. Jeg vet ikke om det var hennes feil eller min, så jeg sa unnskyld jeg også, sa Weng til den norske pressen.

Den latviske løperen var også usikker på hvem som hadde skylden for fallet.

– Jeg vet ikke. Det er vanskelig å si. Det er så trist og jeg er veldig lei meg. Vi mistet begge posisjonen vår, og det er tøft, sa Euduka til norsk presse etter første etappe.

Dermed måtte Weng sende Therese Johaug ut 27,1 sekunder bak ROC, som hadde blitt hentet inn av Tyskland.

Hentet seg inn

Johaug var ventet å legge mye av medaljegrunnlaget for Norge på sin etappe og knappet inn fem sekunder på tetlagene, der tyske Katharina Hennig klart å få en liten luke ned til ROCs Natalja Neprjajeva.

– Jeg følte jeg gikk en veldig god etappe. Jeg prøvde å gå mitt løp og følte at jeg klarte å gi et bra utgangspunkt til Helene, sa Johaug til Discovery etter løpet. Hun gikk Norge opp fra 8.- til 3.-plass.

På tredje etappe viste Helene Marie Fossesholm enorm styrke i sin OL-debut. Hun gikk fra finske Kerttu Niskanen mot slutten og kunne sende Ragnhild Haga ut på ankeretappen på 3.-plass, 14,7 sekunder bak ledende Tyskland. Både Johaug og Fossesholm hadde beste tid av alle på sin etappe.

– Helene gjør en fantastisk etappe. Den finishen hennes var helt rå, så det er veldig moro å se, sa Johaug om sin 13 år yngre lagvenninne.

Frida Karlsson har hevet etter pusten etter alle løpene så langt i OL, som har vært langt under pari for svensken. Hennes tredje etappe var heller ikke særlig god for Sverige, som likevel reddet bronsemedaljen takket være en knallsterk siste etappe av sprintesset Jonna Sundling. Hun hentet inn over 20 sekunder på Ragnhild Haga, som på sin 31-årsdag gikk siste etappe for Norge.

Stafettgull på merittlisten

Selv om de norske kvinnene ikke var regnet som gullfavoritter, hadde alle på laget vært med på å ta enten OL- eller VM-gull.

Johaug vant gull på stafetten i OL i 2010 og står med fem VM-gull på stafett totalt.

Hagas eneste stafett for Norge i OL eller VM var hennes kjempesterke tredje etappe på laget som vant OL-gull i Pyeongchang i 2018. Haga var i kjempeform under lekene i Sør-Korea, der hun også vant gull på 10 kilometer.

OL-debutantene Udnes Weng og Fossesholm var ikke med i Pyeongchang, men var derimot med på laget da Norge vant VM-gull på stafetten i Oberstdorf for et år siden.

Da gikk Norge med samme lag som i Beijing, bortsett fra at Heidi Weng gikk istedenfor Haga. Weng gikk glipp av OL etter å ha blitt smittet like før avreise til Kina.