Golberg ut mot Iversens utspill: – Sånn ønsker ikke jeg at vi skal ha det

Pål Golberg sier det er synd hvis Emil Iversen ble dårlig behandlet i OL-vrakingen, men langer samtidig ut mot at det er blitt en offentlig skittentøyvask.

Iversen sa torsdag at han følte seg dolket i ryggen da han ble vraket til 15-kilometeren, et løp han sier han ble lovet at han skulle få gå.

– I denne saken er det Emil som går ut med det her. Han er dritskuffet, og det skal han få lov til å være, men av respekt for alle som går må du kanskje kunne se på hvordan du gjør det neste gang, sa Golberg etter løpet.

– Sånn ønsker ikke jeg å ha det

Han fikk selv 15-kilometeren ødelagt av en for hard start og ble nummer 11.

– Jeg skulle ønske at vi klarte å holde enkelte ting internt. Det er en energilekkasje som ikke gagner noen her og nå, det synes jeg er trist. Det er jo det eneste samtlige medier lurer på, så det er jo litt trist å stå i etter en konkurranse man har trent og gledet seg til, sa Golberg.

– Det er noe vi må gjøre noe med. Sånn ønsker ikke jeg å ha det.

Valnes: – Ikke noe å bruke energi på

Erik Valnes, som trolig er den som fikk plassen Iversen ville ha, ville ikke gå ut mot sin lagkamerat.

– Det er ikke noe vi la fryktelig merke til. Vi har registrert det, men det er ikke noe for oss å bruke energi på. Det er ingen som ønsker å ødelegge for oss som skal gå. Vi skjønner at han er skuffet. Det er kjedelig, det, sa Valnes.

Han sa at konflikten rett og slett ikke er noe han gidder å bry seg om.

Valnes falt tidlig gjennom på 15-kilometeren og ble nummer 15.