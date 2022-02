Dette er Norges stafettlag i OL

Ragnhild Haga får ankeretappen. TV 2s langrennsekspert stusser over lagoppsettet.

Tiril Udnes Weng, Therese Johaug, Helene Marie Fossesholm og Ragnhild Haga går lørdagens kvinnestafett i nevnte rekkefølge for Norge i OL, opplyser skiforbundet i en pressemelding.

Etter at Johaug vant tidsthrilleren på 10 kilometer klassisk torsdag, innrømmet landslagstrener Ole Morten Iversen at det var et vanskelig uttak som ventet.

– Jeg har aldri opplevd at det har vært så krevende å sette opp stafettlaget, sa han.

– Vi er ikke gullkandidater. En annen måte å tenke på er heller å ha som mål å kjempe om medalje. Det vil ha noe å bety for hvem som får gå, fortsatte han.

Ekspert reagerer: – Jeg er litt overrasket

Under ski-VM i fjor gikk Fossesholm ankeretappen for Norge. Den gang ble det norsk gull.

– Jeg er litt overrasket, og ingen stor fan av dette lagoppsettet. Frykter en tung avslutning på stafetten ved å spille ut esset så tidlig, men håper jeg tar feil, sier TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad til ABC Nyheter.

Skinstad ville valgt dette laget: 2 x Udnes Weng på de klassiske etappene, Fossesholm på tredje og Johaug på siste.

Svake resultater bak Johaug

Selv om det ble Johaug-gull torsdag, var resten av de norske langt bak. Tiril Udnes Weng ble nummer 21, mens søster Lotta endte på 25.-plass. Mathilde Myhrvold gled inn som nummer 44.

Dermed er de norske håpene foran stafetten noe dysset ned. Det norske laget mangler også en av sine beste under lekene i Beijing. Heidi Weng ville vært en sikker stafettløper for Norge, men hun sitter hjemme etter å ha fått OL-deltakelsen spolert av corona like før avreise.