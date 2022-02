Johannes Høsflot Klæbo tok OL-bronse: – Godt som gull

Johannes Høsflot Klæbo åpnet forsiktig, men slo knallhardt tilbake og tok bronsen på 15-kilometeren i OL. Ivo Niskanen knuste feltet og tok som ventet gullet.

– Fantastisk av Klæbo etter den åpningen på mesterskapet. Denne bronsen henger vi høyt på veggen, sier Discovery-kommentator Asbjørn Myhre.

Det er den første individuelle mesterskapsmedaljen Klæbo noen gang har tatt på distanse, ettersom han ble diskvalifisert fra VM-gullet på femmila i fjor.

– Det smaker utrolig godt. Det er en stor dag. Det er første medaljen på distanse, og det attpåtil i intervallstart, sa Klæbo til Discovery.

Iivo Niskanen tok et oppskriftsmessig gull på distansen. Det er finnens tredje OL-gull. Aleksandr Bolsjunov tok sølv. Russeren var 23 sekunder bak Niskanen.

Hans Christer Holund gikk inn til fjerdeplass, 12,3 sekunder fra medaljeplass.

– Det var et bra skirenn, det beste klassiskrennet jeg har gjort på lenge. Så jeg er fornøyd, men jeg må få lov å være skuffet over at det ble en ny fjerdeplass, sier Holund til Discovery.

32-åringen gikk inn til sin tredje fjerdeplass på rad i mesterskap på 15-kilometeren.

– Utenomjordisk nivå

Niskanen var 37,5 sekunder foran Klæbo i mål.

Iivo Niskanen kunne juble for sitt tredje OL-gull. Les mer Lukk

– Dette er utklassing. Det er utenomjordisk nivå, sier VGTV-ekspert Sondre Sundby om Niskanens løp.

Fredag leverte Klæbo en taktisk genistrek som sikret ham en individuell OL-medalje på distanse.

Nordmannen åpnet veldig forsiktig og lå 26,6 bak finnen på første måling. Men Klæbo hadde en positiv løpsutvikling, og på de siste mellomtidene knappet han innpå finnen.

– Jeg hadde en plan om å åpne rolig, så går jeg fortere og fortere. Det er en god følelse å ta med seg, sier Klæbo.

Han ble nummer 40 på åpningsdistansen i OL. Tirsdag tok Klæbo gull på sprinten.

– Det å stå her med en bronsemedalje er for meg godt som gull. Det er to mann som er sterkere, men så er jeg også nærmere nå enn jeg var på søndag. Det lover godt, sier trønderen.

Golberg møtte veggen

Lenge så det ut til at Pål Golberg skulle ha samme løpsutvikling. Han så ut som Norges medaljehåp og holdt tredjeplassen helt til 10,5 kilometer. Så traff han veggen. På oppløpet ble Golberg passert av Holund, som startet minuttet bak.

Det holdt likevel til 11.-plass for Golberg. Erik Valnes var i likhet med flere av de norske med på å skape spenning i løpet, men også han fikk det tøft utover. Han var drøyt 20 sekunder bak Golberg i mål på 15.-plass.