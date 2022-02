Klæbo hyller sin argeste konkurrent: Mener Bolsjunov er favoritt på 15 kilometer klassisk

– Det var virkelig imponerende. Hva mer kan vi si? Jeg har faktisk ikke ord for det. Det var veldig bra og han har jobbet hardt, så det var helt fortjent, sier Johannes Høsflot Klæbo om Aleksandr Bolsjunovs maktdemonstrasjon under 30 kilometer skiathlon med skibytte. Foto: Heiko Junge / NTB

I skisporet vokter de hverandre som hauker. Og de trener for å kunne gå raskere enn den andre. Men når stadionlyset er slukket, og stoppeklokkene stanset, sitter komplimentene løst.

Alle husker slaget under femmila i VM i Oberstdorf i fjor da Klæbo, Emil Iversen og Bolsjunov kom side om side mot mål. Under oppløpet brakk Bolsjunov staven, mens Klæbo ble disket.

Til slutt endte Iversen, som er vraket til fredagens 15-kilometer, opp med gullmedaljen rundt halsen.

I et intervju med VG kommer Johannes Høsflot Klæbo (25) med en uforbeholden hyllest av jevngamle Aleksandr Bolsjunov dagen før de to kamphanene igjen møtes til dyst.

– Det var virkelig imponerende. Hva mer kan vi si? Jeg har faktisk ikke ord for det. Det var veldig bra og han har jobbet hardt, så det var helt fortjent, sier Klæbo til avisen.

Etter en heller rusten innledning på OL, hvor trønderen til slutt havnet på 40. plass etter 30 kilometer skiathlon med skibytte, var det flere som ble bekymret. Hadde han trent for hardt og prioritert feil før vinterlekene, eller var et bare dagsformen?

Uansett slo Klæbo kraftig tilbake og vant sprinten på suverent vis.

Iivo Niskanen fra Finland og Aleksander Bolsjunov fra Russland under 15 km x 15 km Skiathlon for menn under vinter-OL i Beijing 2022. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Både Iivo og Bolsjunov var virkelig sterke

Fredag står 15 kilometer klassisk for tur. Da er det ventet nye, tøffe tak i de kinesiske skiløypene i 1.700 meters høyde. Blir det like kaldt, og vinden like sterk som i tidligere renn, ligger det an til en tøff batalje hvor den sterkeste vinner.

Klæbo vil ikke si at han er favoritt, men legger i stedet presset over på sine konkurrenter, det vil Aleksander Bolsjunov og finske Iivo Niskanen, som begge har vist kanonform hittil i OL.

– Både Iivo og Bolsjunov var virkelig sterke på søndag, og er definitivt favorittene på 15 kilometer. Det blir tøft, men jeg skal gå ut der og gjøre alt jeg kan, så får vi se hvordan det går. Jeg skal gi alt, sier Klæbo til VG.

Holund mener Niskanen og Bolsjunov er favoritter



På nattens pressekonferanse ble det norske laget presentert: Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg, Hans Christer Holund og Erik Valnes går herrenes 15 kilometer klassisk i OL fredag.

Holund mener IIvo Niskanen og Aleksandr Bolsjunov skiller seg ut som klare medaljefavoritter.

Simen Hegstad Krüger tok sølv i øvelsen i Pyeongchang i 2018. Han reiser etter planen til Beijing fredag og håper å rekke femmilla dersom han blir tatt ut og slipper gjennom det strenge testregimet i Kina.