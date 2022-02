Wiklund perset i OL – nummer fem på 5000 meter

NTB

Ragne Wiklund gikk sin raskeste 5000 meter noen gang på tiden 6.56,34 i Beijing-OL torsdag, men det holdt ikke til medalje. Oslo-jenta endte på femteplass.

Dermed ble det ikke individuelt metall på Wiklund i Kina-lekene. Hun kom dit som et norsk medaljehåp, men feltet ble for tøft.

Likevel kunne hun ta med seg personlig bestenotering på 5000 meter. Hun forbedret den med tolv hundredeler. Maren Haugli er innehaver av den norske rekorden på 6.54,98, satt i 2006.

– Jeg har ikke dødd så hardt på år og dag. Det gikk veldig bra i mange runder, og de første kom billig, men jeg kom ikke i den flyten der jeg lå jevnt på rundetid. Det ble opp og ned, og jeg prøvde å gå bra med makkeren. Jeg ga det et forsøk, sa Wiklund til Discovery.

OL-rekord

Gullet gikk til den nederlandske favoritten Irene Schouten. Hun var i mål på 6.43,51 og slo Claudia Pechsteins 20 år gamle olympiske rekord med 3,4 sekunder. Det var litt av en måte å følge opp triumfen fra 3000-meteren på.

Wiklunds parmakker Isabelle Weidemann ble sølvvinner. Canadieren var bak med 4,67 sekunder, mens Martina Sábliková fra Tsjekkia tok den siste medaljen.

– Jeg måtte ha perset med seks sekunder i dag for å havne på pallen. Det ble for langt opp, sa Wiklund.

Prøvde

Hun tok tidlig initiativet i det femte paret, men havnet på defensiven da løpet gikk inn i sluttfasen.

– Da det var seks-sju runder igjen, kjente jeg at hun (Weidemann) var ganske mye sterkere enn meg. Jeg tenkte at det ville være dumt å henge på, men samtidig måtte jeg gjøre det for å gå for medalje, forklarte 21-åringen.

OL-debuten innledet hun med femteplass på 3000 meter. Et par dager etter fikk den regjerende verdensmesteren det tøft på 1500 og ble kun nummer tolv.

Tidligere i sesongen skøytet Wiklund inn til to pallplasser i verdenscupen. Hun ble treer på 5000-meteren i Stavanger i november, og to uker senere ble det samme utfall på 3000 meter i Salt Lake City.