Regjerende OL-mester Lorentzen skeptisk foran 500-meteren

Håvard Lorentzen dysser ned forventningene om et nytt OL-gull på 500 meter. Her fra et verdenscupløp i Stavanger tidlig i sesongen.

NTB

Håvard Holmefjord Lorentzen dysser ned forventningene om et nytt OL-gull på 500 meter foran lørdagens konkurranse, men sier han føler seg bra på Beijing-isen.

I Pyeongchang i 2018 siden gikk bergenseren inn til sitt hittil eneste OL-triumf. Med tiden 34,41 sekunder satte han olympisk rekord og slo hjemmehåpet Cha Min-kyu med én fattig hundredel. Den gang kom han inn til mesterskapet med gode prestasjoner i verdenscupen. Han vant den siste 500-meteren foran lekene i Sør-Korea.

Her er hele OL-programmet

Fire år senere er han ikke sikker på om han kan forsvare gullmedaljen.

Lorentzen har til tider slitt med en vond rygg denne sesongen. Han har heller ikke hatt noen ordentlige toppløp.

– Jeg føler meg i bra fysisk form. Jeg må bare krysse fingrene for at ryggen fungerer på lørdag og at jeg kan få gått så fort som jeg kan gjøre. Jeg begynner å få dreis på isen, sa Lorentzen på et pressetreff torsdag.

Han kom på sjetteplass på distansen i VM i Heerenveen i januar.

– Det er klart at jeg kommer inn i dette mesterskapet med mindre forventninger siden jeg ikke har vunnet noe denne sesongen. Men det blir selvfølgelig forventninger i og med at jeg er regjerende mester, sa Lorentzen.