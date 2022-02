Første OL-tap for Norges curlingherrer

NTB

Det norske curlinglaget har åpnet Beijing-OL med én seier og ett tap. Etter seieren mot verdenstoer Sveits onsdag, ble Canada for sterke i 5-6-tapet torsdag.

De åpnet med en svært sterk seier onsdag da Sveits ble slått 7-4 etter en spennende avslutning. Mot verdenstreer Canada torsdag var det norske laget lenge med i oppgjøret, men måtte til slutt tåle tap. Stillingen var 5-5 foran siste omgang, men Canada hadde siste stein og utnyttet den til å sikre seieren.

– Det var en jevn kamp, men det er klart at de har kontroll i mesteparten av kampen. Det er jo et av verdens aller beste lag, så vi tåler ikke å gjøre så mange feil mot dem. Vi gjorde noen småfeil som gjør at vi ikke er i en bedre posisjon, sa skip Steffen Walstad til Discovery etter kampen.

– Vi må bygge videre på det vi har startet på og forbedre de tingene vi kan forbedre, la Markus Høiberg til.

Canada har en stolt curlingtradisjon. Etter tre strake gull fra 2006-2014, havnet de noe overraskende nede på 4.-plass i Sør-Korea i 2018. De har i alt fem medaljer i mennenes OL-turnering.

Jevnt

Kampen startet med at canadierne tok to poeng i den første omgangen. Det norske laget slo imidlertid tilbake i omgangen etter og utlignet. Canadierne valgte så å nulle den tredje omgang for å ligge an til siste stein i tiende og avgjørende omgang.

Deretter utviklet kampen seg i fin retning for det canadiske laget, som med flott spill til slutt hadde én siste stein for å sikre seieren. Den spilte skip Brad Gushue perfekt inn i midten av boet.

Veien videre

Norges lag i Beijing-OL består av Steffen Walstad (skip), Torger Nergård, Markus Høiberg, Magnus Vågberg og reserven Magnus Nedregotten. Norge er rangert som nummer sju i verden.

Neste kamp for de norske curlingherrene er mot Storbritannia fredag. De fire beste lagene etter ni kamper går til semifinale. I 2018 kom det norske laget på 6.-plass.