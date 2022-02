OL-smitten går ned: – Det skal litt mer til

Vetle Sjåstad Christiansen er ikke like redd for koronasmitte som tidligere i OL. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB

Smittetrenden i OL er nedadgående. I skiskytterleiren er den største frykten for en positiv test borte.

– Vi merker at den verste frykten fra starten av oppholdet har kanskje lagt seg. Vi har kommet litt inn i boblen, og det skal litt mer til for at det kommer nye smitteutbrudd og så mange positive tester, sier Vetle Sjåstad Christiansen til NTB.

– Vi har fått lov til å trene på treningssenteret. Det har vi ikke kunnet gjøre før nå, sier 29-åringen.

I slutten av januar ble det registrert over 30 tilfeller stort sett hver dag hos de etter hvert ankomne utøverne, ledere, støtteapparat og andre i OL-boblen. Siden har tallet sunket gradvis. Natt til torsdag ble det meldt om ni nye tilfeller. Dagen før var tallet seks.

Kina har strenge koronakrav, og OL holdes under et svært omfattende virusregime. Alle deltakere, fra utøvere og lagledere til funksjonærer og mediefolk, holdes inne i en lukket boble og helt atskilt fra den øvrige befolkningen. Alle må også avlegge daglige PCR-tester.

Totalt er det avlagt 407 positive koronaprøver i forbindelse med OL siden 23. januar.