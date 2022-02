Norske skøytestjerner ut mot Nederland: – Urettferdig og dårlig gjort

Hallgeir Engebråten trives på isen i Beijing, men liker ikke at Nederland prøver å påvirke hvordan isen skal være. Her etter bronseløpet på 5000 meter. Foto: Andreas Hillergren / TT / NTB

NTB

De norske skøyteløperne reagerer i likhet med svenske Nils van der Poel på at Nederland melder at de forsøker å påvirke OL-isen.

Van der Poel har brukt store ord som korrupsjon og sammenlignet det med doping etter at Nederlands forbund selv varslet at de hadde en egen mann som forsøkte å påvirke OL-isen.

– Det er en veldig spesiell sak å legge ut. Jeg ser ikke helt poenget med det. Det oppfattes veldig negativt for alle andre nasjoner. Jeg har ikke satt meg så nøye inn i den saken, men hvis det stemmer er det veldig synd for idretten hvis noen prøver å påvirke isforholdene i sin favør, sier Sverre Lunde Pedersen.

De norske utøverne har vært relativt fornøyd med isen i Beijing, men reagerer likevel på at stormakten Nederland forsøker å påvirke.

– Skremmende

– Det er alltid to sider av en sak, men hvis det stemmer det Nils sier, så er det dårlig gjort å prøve å forhandle seg til bedre is for sine utøvere. Det er urettferdig og dårlig gjort hvis det stemmer, sier Hallgeir Engebråten.

Peder Kongshaug sier på sin side at van der Poel tar store ord i bruk, men at det kan bli urettferdig hvis Nederland bruker makten sin slik.

– Jeg vet ikke i hvor stor grad de kan påvirke løpene, men bare tanken på det er skremmende, sier Kongshaug.

Vil ikke kritisere løperne

De norske løperne understreket at det ikke var kritikk rettet mot de nederlandske løperne, men mot ledelsen i forbundet.

De tre nordmennene er i likhet med Allan Dahl Johansson i troppen til lagtempoen. De norske gutta skal forsvare et OL-gull på distansen. Kun Sverre Lunde Pedersen er igjen fra gullaget i 2018.

– Det kan bli et veldig spennende løp, sa Pedersen.

Lagtempoen for både kvinner og menn går tirsdag. På kvinnenes lag går Marit Fjellanger Bøhm, Sofie Karoline Haugen, Ragne Wiklund og Martine Ripsrud.