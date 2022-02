Hegstad Krüger reiser til OL fredag

NTB

Langrennsløper Simen Hegstad Krüger skal etter planen være på plass i OL-byen lørdag for å forberede seg til femmila på OLs nest siste dag.

Det bekreftet langrennssjef Espen Bjervig overfor norsk presse natt til torsdag norsk tid.

– Simen setter seg på flyet i Zürich i morgen og ankommer den 12. Vi krysser fingrene for at han slipper gjennom brannmuren på flyplassen i Beijing, tester negativt der og skal være «fit for fight» på femmila, sa han.

Noen forbehold er det likevel.

– Han må gjennom en test før avgang. Det er fremdeles usikkerhet, men han har testet negativt fortløpende nå, forklarte Bjervig.

Krüger pådro seg koronaviruset under en høydesamling i Nord-Italia kort tid før Beijing-lekene. Han gikk søndag glipp av muligheten til å stille på startstreken i 30 kilometer skiathlon som tittelforsvarer. Fredag er han trolig på flyet når det skal kjempes om medaljer i 15-kilometeren. Der tok Krüger sølv for fire år siden.

Femmila er 19. februar.