Shiffrin langt nede etter ny utkjøring – usikker på resten av OL

NTB

Mikaela Shiffrin kom til OL for å øke sin betydelige gullsamling, men hun kjørte ut tidlig i første omgang både i storslalåm og slalåm.

– Dette er en veldig stor skuffelse. Jeg har aldri opplevd noe slikt før, så jeg vet ikke hvordan jeg skal håndtere det, sa hun med tårevåte kinn etter onsdagens slalåmfiasko.

Hun ble sittende lenge ved løypa etter å ha kjørt ut i disiplinen der hun har ett OL-gull, fire VM-gull og 47 verdenscupseirer. Det var meningen at hun skulle delta i alle fem individuelle renn i OL, og kanskje lagkonkurransen også, men nå er hun usikker etter å ha feilet i sine to favorittdisipliner.

– Jeg skal prøve å nullstille, bedre enn jeg gjorde etter storslalåmen, men jeg har som sagt aldri vært i denne situasjonen før. Jeg elsker å stå på ski, men jeg har lagvenninner som er gode og som kan steppe inn. Om jeg kjører ut i femte port, hva er vitsen?

Shiffrin og kjæresten Aleksander Aamodt Kilde kom til OL som favoritter i fire renn i begynnelsen av lekene, men så langt er Kildes bronse i super-G eneste medalje for paret.

Selvtillit

For Shiffrin ser det ut til å stå på selvtilliten. Da hun kjørte ut i Kranjska Gora i januar, var det første gang på 34 slalåmrenn de fire siste årene. Hun har aldri tidligere kjørt ut i slalåm to ganger i en sesong.

«Nybegynnerfeil» sa ekspertkommentator Ted Ligety om Shiffrins utkjøring i NBCs overføring av slalåmrennet, mens kommentator Dan Hicks kalte det et av alpinhistoriens største sjokk. Kanalen viste ikke de neste løperne som kjørte, men fokuserte på en gråtende Shiffrin som satt ved løypa.

NBC fikk gjennomgå i sosiale medier for å ha vært for hard mot 26-åringen, som skulle være et av de store trekkplastrene for kanalens OL-dekning.

Spørsmål

– Hele karrieren har jeg stolt på meg selv når jeg kjører godt. Kanskje må jeg senke skuldrene og si til meg selv at dette ikke er det verste jeg har opplevd i livet. Kanskje må jeg legge forventningspresset helt bort, sa Shiffrin.

Super-G fredag er hennes neste mulighet, om hun velger å delta. I kombinasjonen neste uke er hun regjerende verdensmester, og hun har OL-sølv fra Pyeongchang å forsvare eller forbedre.

Først må hun gå noen runder med seg selv.

– Dette er ikke verdens ende, og det føles litt dumt å bry meg så mye, men jeg føler at jeg må stille meg en del spørsmål nå, sa hun.