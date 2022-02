Skiforbundet setter inn Riiber-offensiv: Håp om å få ham ut fra «fengsel»

NTB

Kombinertledelsen jobber hardt for å få stjernen Jarl Magnus Riiber ut av coronaisolasjon i Kina.

Han avla en positiv test ved ankomst Beijing forrige uke.

– Vi setter i gang en prosess med kinesiske myndigheter i morgen (torsdag) for å få ham løs etter ti dager, uansett, sier kombinertsjef Ivar Stuan til NRK.

Riiber kan være ute av isolasjon denne uken. Han er innkvartert på et hotell i Kina.

– Han kan da forhåpentligvis være med på treninger og se hvordan kroppen fungerer etter å ha vært i isolasjon. Jeg har et håp om det. Så får vi ta det derfra, sier Stuan til NRK.

– Jeg sover veldig dårlig, for jeg har vondt av han karen som er i «fengsel».

De kinesiske reglene krever at man enten har en CT-verdi på over 40 to dager på rad eller tester over 35 tre dager på rad. Da følger sju dager som nærkontakt. Man kan likevel konkurrere.

Tirsdag og torsdag neste uke går de to siste kombinertkonkurransene i OL.