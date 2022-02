Jelena Välbe vil boikotte norsk presse etter NRK-kommentar

Russlands skipresident likte dårlig kommentaren til NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt etter OL-gullet til Aleksandr Bolsjunov.

I et intervju med den russiske avisen Sport Ekspress onsdag kommer Russlands skipresident Jelena Välbe med den oppsiktsvekkende boikotten.

– Jeg erklærer boikott av norske medier. Etter sprinten kom de bort til meg, og jeg sa hva jeg mente. Jeg vil ikke snakke mer, sier hun til Sport Ekspress.

Det var VG som først omtalte saken i Norge.

– Russerne burde ikke fått vært med

Aleksandr Bolsjunov tok søndag et suverent OL-gull på 30 kilometer fellesstart med skibytte.

Etter triumfen skrev NRKs profilerte sportskommentator Jan Petter Saltvedt at russerne ikke burde stått på startstreken i OL. Saltvedt viste til dopingskandalen under vinter-OL i russiske Sotsji 2014, hvor det i etterkant kom frem at russerne drev med systematisk doping. Saltvedt mener de slapp for billig unna etter OL i 2014.

– Russerne burde ikke fått vært med, skrev Saltvedt.

Det er altså denne kommentaren som nå har ført til Välbes boikott av norske journalister. Hun sier til NRK at de norske journalistene har «baktanker».

– Jeg vil overhodet ikke snakke med norske journalister. Dere sier bare dårlige ting om oss. Det er ikke pent. Vi har aldri minnet dere på at Therese Johaug også ble disket. Vi har aldri nevnt at Sundby også ble disket. Og hvorfor sier dere nå at Bolsjunov ikke er «ren»?, sier Välbe til NRK.

– Et angrep på en straff som ikke hadde noen virkning

Saltvedt sier til VG at hans kommentar ikke var et angrep på Bolsjunov eller andre russiske utøvere i Beijing-lekene, men på systemet der verken IOC eller CAS har tatt et oppgjør med russernes tidligere dopingjuks.

– Det er et angrep på en straff som ikke hadde noen virkning eller preventiv effekt, sier han.

Som straff for dopingskandalen får ikke russiske utøvere bruke nasjonssymboler under Beijing-OL, og de representerer offisielt Russlands olympiske komité (ROC), ikke nasjonen. Delta får de, og russere har vunnet fire langrennsmedaljer allerede.