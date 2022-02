Norsk finaleutfordring: Italia jakter på perfekt OL-gull i curling

Stefania Constantini og Amos Mosaner spiller for curlinggull i OL. Foto: AP / NTB

NTB

Norge må stoppe en italiensk seiersmaskin om det skal bli OL-tittel i curling i dag. Stefania Constantini og Amos Mosaner har vunnet alle sine ti kamper hittil

Sverige ble knust 8-1 i semifinalen. Det er sjelden at et lag går gjennom et VM eller OL i curling uten å tape en eneste gang.

– Vi er én seier unna legendestatus, sier Mosaner til Gazzetta dello Sport.

Han er tidligere jordbruksarbeider, mens makkeren jobber i klesbutikk.

Det norske paret Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien står med sju seirer og tre tap hittil i OL. I dag sender de av gårde curlingstener på snaut 20 kilo med mulighet til å stikke av med gullet.

– Hvis vi klarer å finne toppnivået vårt, blir det en spennende og jevn kamp, sier Skaslien til NTB.

I grunnspillet slo Italia Norge 11-8.

Tidligere norske OL-medaljer i curling:

* 1998 bronse menn: Egil Ramsfjell, Jan Thoresen, Stig-Arne Gunnestad, Anthon Grimsmo og Tore Torvbråten.

* 2002 gull menn: Pål Trulsen, Lars Vågberg, Flemming Davanger, Bent Ramsfjell og Torger Nergård.

* 2010 sølv menn: Thomas Ulsrud, Nergård, Christoffer Svae, Håvard Vad Petersson og Thomas Løvold.

* 2018 bronse blandet lag: Skaslien og Nedregotten.