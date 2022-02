Eriksen tilbake etter hjertetrøbbelet: – På tide å skape nye minner

NTB

Christian Eriksen er klar på at han gjerne vil legge hjertetrøbbelet bak seg når han nå går i gang som Brentford-spiller i Premier League.

Dansken skrev under for Brentford på januars siste dag, og ser fram til å spille i Premier League igjen. Etter hjertestansen under EMs åpningskamp i fjor, har midtbanestjernen vært klar på at han vil fortsette å spille fotball.

Han fikk ikke spille for Inter i Serie A, ettersom reglene i Italia tilsier at det ikke er lov å spille med hjertestarter (ICD). Dermed endte han til slutt opp i Brentford hos gamletreneren Thomas Frank, som var treneren til Eriksen for Danmarks U-17 landslag i 2009.

– Han var veldig klar tidlig på at han ville ha meg. Til slutt passet det veldig bra, sier Eriksen i et intervju publisert av Brentford.

29-åringen håper han videre kan fokusere på fotballen, og legge hjertetrøbbelet bak seg.

– Jeg føler meg veldig bra. Nå er det på tide å skape nye minner og se framover. Jeg ser også fram til å vise hva man kan gjøre til tross for at man har hatt hjertestans, sier dansken.

Eriksen har et uttalt mål om å spille i VM i Qatar for Danmark mot slutten av 2022.