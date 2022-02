Utstyrstrøbbel for Windingstad i OL-debuten

NTB

Alpinist Rasmus Windingstad (28) fikk sin første OL-start i nattens super-G-renn. Han fikk en trøblete start da han skulle riste av seg OL-nervene.

På toppen like før han skulle sette utfor, viste TV-bildene at Windingstad fikk hjelp av støtteapparatet med å stifte og teipe igjen deler av fartsdressen på overkroppen.

Nordmannen, som er en god tekniker, hadde ingen store ambisjoner i fartsdisiplinen super-G, men ønsket å komme i gang med sin OL-debut.

Nedover super-G-traseen gjorde 28-åringen ingen store feil, men det gikk ikke fort nok. I mål var han 4,21 sekunder bak vinner Matthias Mayer. Windingstad hadde ikke kjørt super-G på over to år. Sist havnet han på 30.-plass i verdenscuprennet i Val Gardena i desember.

– Jeg sa i stad at jeg kanskje kunne kjøre fort. Der trodde jeg kanskje feil. Det var veldig gøy å få kjørt gjennom før storslalåmen. Så mye som jeg svingte i dag, så viser jeg jo kanskje at jeg er klar for det nå, sa Windingstad til Discovery.

– Jeg hadde håpet på bedre enn dette, det er det liten tvil om. Men noen ganger går det ikke som man vil. Jeg går for gull den 13., fortsatte han.

Bæringens store mål er storslalåm om fem dager.