United-sjefen avviser Lingard-krangel

NTB

Manchester United-manager Ralf Rangnick sier det ikke eksisterer noen uoverensstemmelse mellom ham selv og midtbaneprofilen Jesse Lingard.

På en pressekonferanse i forrige uke hevdet Rangnick at Lingard hadde bedt om noen dager fri etter at overgangsvinduet stengte uten at han hadde fått sitt ønskede klubbskifte.

Lingard svarte på utspillet med å hevde at det var klubbledelsen på Old Trafford som hadde anmodet han om å stå over FA-cupkampen mot Middlesbrough fredag.

Mandag møtte United-manager Rangnick pressen på ny foran ligamøtet med Burnley tirsdag. Den seansen brukte tyskeren blant annet til å forsøke å legge Lingard-situasjonen død.

– Med hensyn til Jesse, har jeg et veldig godt forhold til ham. Nå må vi se framover. Det er ingen problemer mellom meg og Jesse og vice versa, sa United-sjefen.

– Jeg er glad for å ha ham i spillerstallen, og han er del av kamptroppen til morgendagens oppgjør, fortsatte Rangnick.

Han kunne også fortelle av spissen Edinson Cavani er klar for kamp etter å ha fått noen dager ekstra fri i forrige uke. Venstrebacken Alex Telles og midtbanespiller Fred er derimot uaktuelle til tirsdagens oppgjør etter å ha testet positivt for koronaviruset.

Manchester United skal forsøke å slå tilbake mot Burnley etter å ha røket ut av FA-cupen mot Middlesbrough.