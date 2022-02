Bitter bronse for Marte Olsbu Røiseland – gull til Herrmann

Marte Olsbu Røiseland under 15-kilometeren i skiskyting i OL. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB

Marte Olsbu Røiseland mistet skiskyttergullet på siste skudd på 15-kilometeren i OL. Hun reddet bronsen etter lagtempo-hjelp fra Tiril Eckhoff.

Tyske Denise Herrmann sikret seieren.

Røiseland hadde én blink igjen da hun etter 35.14 minutter av sin konkurranse skjøt for seier. Det gikk ikke. Hun kom inn vel 15 sekunder bak Herrmann.

– Jeg er veldig lettet og fornøyd. Jeg tror jeg må takke Tiril (Eckhoff). Vi gikk mye av løpet sammen. Hun dro mye av sisterunden. Hun er en del av tredjeplassen i dag, sa Røiseland til norske medier etter blomsterseremonien.

– Jeg var så skuffet over meg selv på grunn av det siste skuddet. Jeg tror aldri jeg har vært så irritert over et bomskudd som i dag. Så plutselig bommet den ene etter den andre. Dermed ble det pallen likevel. Det hadde jeg ikke sett komme, sa hun.

Den tyske vinneren er tidligere langrennsløper. Hun byttet til skiskyting i 2016 og sikret seg et VM-gull i 2019. Mandag traff den tyske 33-åringen på 19 av 20 skudd i fjellene snaut 15 mil unna Beijing.

Hardt

Frankrikes Anaïs Chevalier-Bouchet kom inn snaut ti sekunder bak Herrmann. Også hun hadde ett bomskudd.

Røiseland endte på to tilleggsminutter. Hun misset på første og siste skyting, men gikk fort i sporet. Hun var med på det norske gullaget i blandet stafett tidligere i OL.

Rennet gikk i tynnluft og krevde sitt. – Jeg merker høyden. Jeg var både svimmel og uvel, sa den norske medaljevinneren til TV Norge.

Røiseland var alene blant løperne i tetsjiktet om å bomme to ganger. Hun var 15,3 sekunder bak Herrmann og ville altså vunnet klart med bare en bom.

Vanessa Voigt kom iallfall 1,3 sekund for sent til å ta fra henne bronsen.

Trøbbel

Tiril Eckhoff traff på sine åtte første skudd, men avsluttet første stående med to bom. Det sendte henne ut av gullkampen. Hun pådro seg ytterligere tre tilleggsminutter senere i konkurransen og endte på 22.-plass.

– Skiene er bra. Kroppen er bra. Liggende er bra. Stående er ræ..., sa hun til norske medier i intervjusonen.

Eckhoff viste toppform i sporet og gikk enda fortere enn Røiseland. Hun endte snaut tre minutter bak vinneren. Det betyr at hun ville vunnet med to tilleggsminutter.

Ingrid Landmark Tandrevold traff på 19 av 20 skudd og fikk 8.-plassen.

Emilie Kalkenberg misset fire ganger i skytingen og kom inn som nummer 38.

Svensk nedtur

Tittelforsvarer Hanna Öberg (Sverige) hadde en svak dag og bommet mye. Hun endte på 15.-plass som dårligste svenske. De fire svenske løperne plasserte seg på 11.- til 15.-plass.

– Jeg merket presset litt og mistet fokuset på de to stående skytingene, sa Öberg til TV Norge.

Skiskytterne kom til start i bedre forhold enn tidligere i OL. Temperaturen hadde steget vesentlig sammenlignet med i helgen. Det blåste også vesentlig mindre enn for et par dager siden.

Tora Berger er eneste norske skiskytterkvinne med individuelt OL-gull. Hun vant i Vancouver i 2010.

Fredag skal løperne ut i sprinten over 7,5 kilometer. Jaktstarten (10 km) går søndag. Så venter stafett og fellesstart siste uka i OL.

