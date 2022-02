Skrekkskade i alpinbakken

Nina O'Brien var sjette best i første omgang, men falt like før målgang i den andre og skled i mål i store smerter.

NTB

Den amerikanske alpinisten Nina O'Brien pådro seg OLs styggeste skade til nå da hun falt stygt like før mål i storslalåmrennet mandag.

Løpet ble stanset i 15 minutter etter at O'Brien gikk i bakken og skrek ut i smerte. Hun ble fraktet vekk fra bakken av medisinsk personell på båre.

– Hun var bevisst, sa talsperson Megan Harrod i det amerikanske laget.

O'Brien var sjette best i første omgang, men falt like før målgang i den andre og skled i mål i store smerter. Hun holdt seg til kneet. O'Brien fikk først en sluttid, men ble senere fjernet fra resultatlistene.

Thea Louise Stjernesund var blant dem som ble preget av skrekkskaden.

– Man vet at sånt kan skje, men vi liker å glemme at det kan skje. Det var ubehagelig å ikke vite, både for oss og henne. Jeg håper bare hun fikk smertestillende så fort som mulig, sa Stjernesund, som ble nummer seks, til VG.