Valijeva skrev kunstløphistorie da ROC vant lagkonkurransen

Stjerneskuddet Kamila Valijeva kronet ROCs seier i lagkonkurransen i kunstløp ved å bli første kvinne som har greid firedoble hopp i OL.

15-åringen gjorde det ikke bare en, men to ganger i sitt friløp som ble belønnet med 178,92 poeng. Hun innledet med en firedobbel salchow og landet senere en firedobbel toeloop i kombinasjon med en trippel toeloop. Hun prøvde også et tredje firedobbelt hopp, men da falt hun.

Valijeva har hatt en sensasjonell start på sin seniorkarriere og har allerede satt flere poengrekorder. Hun har fått kallenavnet «frøken Perfekt» og beskrives av enkelte kunstløpkjennere allerede som den beste kvinnelige kunstløper noen gang.

ROC hadde sikret gullet allerede før Valijeva var i aksjon i det avsluttende friløpet. Søndag knuste hun konkurrentene også i kortprogrammet, der firedoble hopp ikke er tillatt.

Topp tre i alt

Det russiske laget vant kortprogram og friløp for kvinner samt friløp for par (Anastasia Misjina og Aleksander Galliamov). Med fire 2.-plasser og en 3.-plass i øvrige konkurranser ble det 74 poeng. USA tok sølvet med 65 poeng og Japan bronsen med 63.

USA tok tre seire ved Nathan Chen (kortprogram menn), Madison Hubbell/Zachary Donohue (rytmisk dans) og Madison Chock/Evan Bates (fridans), Japan en ved Yuma Kagiyama (friløp menn), Kina en ved Sui Wenjing/Han Cong (kortprogram par).

Til topps

Hvert lag kan gjøre to bytter i løpet av lagkonkurransen, og noen reagerte på at russerne lot de samme utøverne gjennomføre hele konkurransen. Dermed gikk andre utøvere glipp av et sikkert gull.

Kunstløpgullet sendte ROC til en foreløpig førsteplass på medaljestatistikken i Beijing-OL, forbi Norge som hadde vært på topp siden Therese Johaug gikk inn til gull på lekenes første øvelse lørdag.