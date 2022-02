Forfang mister hele OL – Tande reiser mandag

NTB

Skihopperen Johann Forfang blir ikke konkurranseklar til noen av øvelsene i OL i Beijing. Det blir derimot Daniel-André Tande.

Forfang avslørte selv nyheten overfor Discovery søndag kveld. Tromsøværingens avgjørende koronatest viste for lav CT-verdi, og dermed kan han ikke sette seg på flyet til Kina mandag.

– Dessverre har jeg ikke verdiene som kreves for å kunne sette meg på flyet. Så det var det for meg i år, sier en skuffet Forfang.

Han har testet både negativt og positivt for koronaviruset flere ganger de siste dagene. Den siste og avgjørende testen var ikke innenfor kravene som kinesiske myndigheter stiller.

– Vi har derfor i fellesskap kommet fram til at denne utviklingen i prøvesvar ikke er forenlig med OL-deltakelse, sier ansvarlig lege Guri Ekås i den norske hoppleiren.

– Jeg har hatt bedre dager, det må jeg si. Og så går det fint akkurat nå, men jeg tipper at det kommer en trøkk en av de kommende dagene, sier Forfang til Discovery.

Sterkt lag

Forfang kunne samtidig opplyse at lagkameraten Daniel-André Tande har testet negativt og er klar for OL-avreise mandag. De to ble koronasmittet i midten av januar.

Tande kan rekke både individuell konkurranse og lagkonkurransen i storbakken i Kina.

– Vi får ned Tande nå, så vi har i alle fall et knallsterkt lag til lagkonkurransen, sier Forfang.

Skuffet

Forfang tok både sølv i normalbakken og gull i lagkonkurransen i OL for fire år siden.

Søndag gikk den første konkurransen for hopperne i Beijing-OL, og den endte med norsk skuffelse. Gullhåpet Halvor Egner Granerud ble diskvalifisert, mens Marius Lindvik ble beste nordmann på 7.-plass.