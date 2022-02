Peng møtte IOC-Bach til middag: – Hadde en fin samtale

Peng Shuai har møtt IOC-president Thomas Bach i Beijing. Det forteller hun i sitt første intervju med internasjonal presse etter at hun forsvant fra offentligheten en periode i november i fjor. Foto: Andy Brownbill / AP / NTB

NTB

Den kinesiske tennisspilleren Peng Shuai har truffet IOC-president Thomas Bach ansikt til ansikt i Beijing. I fjor høst var hun lenge borte fra offentligheten.

Peng bekrefter selv møtet med Bach i et intervju med den franske avisen L'Equipe. Sjefen for Den internasjonale olympiske komité (IOC) er i Kina i forbindelse med at landet i disse dager arrangerer vinter-OL.

– Vi spiste middag sammen lørdag, og vi hadde en fin samtale, sier hun.

36-åringen legger til at hun har bestemt seg for å avslutte tenniskarrieren.

Det er første gang at Peng uttaler seg til internasjonal presse etter «forsvinningssaken» i november. I flere uker var hun ikke å se offentlig etter å ha beskyldt en tidligere kinesisk toppolitiker for å ha begått seksuelle overgrep mot henne gjennom flere år.

Senere sto Peng fram og trakk tilbake beskyldningene. Hun mente seg misforstått.

Kvinnenes tennisorganisasjon WTA er likevel fortsatt bekymret for hennes situasjon, og ingen derfra har vært i direkte kontakt med henne siden i fjor høst.

Allerede før OL ble det fra IOC-hold varslet at Bach ville møte Peng personlig under lekene.