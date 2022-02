Fridjónsson-retur til Eliteserien – klar for LSK

NTB

Lillestrøm har leid inn den islandske spissen Hólmbert Fridjónsson fra Holstein Kiel foran 2022-sesongen.

For nordmenn er Fridjónsson best kjent for tiden i Aalesund fra 2018 til 2020. Han scoret 39 mål på 71 kamper for tangotrøyene før han ble solgt til italienske Brescia.

I fjor sommer skiftet han til tysk fotball, men det er blitt tynt med spilletid i 2. Bundesliga. LSK har lånt spilleren ut 2022-sesongen med opsjon på å kjøpe ham.

– Lillestrøm er en stor og kjent klubb på Island, så jeg kjenner jo godt til klubben. Mange islandske spillere har vært innom og gjort det bra. Da jeg hørte at LSK ønsket meg, gikk det fort, og jeg er veldig glad for å være her, sier Fridjónsson til LSKs nettsted.