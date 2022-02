Britisk avis stempler Johaug som «dømt doper»: – Jeg er så ferdig med den saken

Etter Therese Johaug ble vinter-OLs første gullvinner, trakk internasjonale medier frem dopingdommen.

«Den første gullmedaljen i 2022 ble vunnet av den dømte doperen Therese Johaug» lyder overskriften til storavisen The Guardian etter at Johaug vant sitt første individuelle OL-gull med den overlegne seieren på skiathlon lørdag.

Også andre internasjonale medier har trukket frem dopingdommen Johaug fikk i 2017 for den mye omdiskuterte leppekremen, som inneholdt et forbudt stoff. Utestengelsen gjorde at Johaug gikk glipp av ski-VM i 2017 og OL i Pyeongchang 2018.

– Ethvert håp om at kontroversene som har ligget over vinterlekene i Beijing skulle skulle gli over i et slør av medalje-godfølelse når fakkelen ble tent, ble raskt feid til side på lørdag da det første gullet gikk til en dopingdømt, skriver The Guardian-journalist Bryan Armen Graham.

Mottok medaljen søndag

Etter at Johaug søndag mottok gullmedaljen etter sin suverene seier, har hun omtalt overskriftene til flere norske medier.

– Det skal de få lov til å ha det fokuset hvis de ønsker å ha det fokuset. Jeg har lagt den saken bak meg, og vet selv hva jeg står for. Det er sikkert bare én av 10.000 overskrifter, men jeg skal ta den, sier Johaug til TV 2.

– Uansett hva du gjør her i livet har du folk som heier på deg og ikke heier på deg. Slik er livet, og sånn er verden i dag, sier hun til VG.

– Ferdig med den saken

Hun står fast på at doping-overskrifter ikke påvirker henne.

– Folk får lov til å lage de overskriftene de vil, det preller av meg. Så jeg ferdig med den saken, sier Johaug til NRK.

– Blir du lei deg?

– Nei! Som sagt, dette preller av meg. Jeg har fått mye dritt gjennom livet og jeg har lært en ting, og det er at jeg tar med meg folk som vil meg vel. Så vet jeg at det finnes folk som ikke vil det, som bare er ute etter skape kvalme. Men det går ikke innpå meg, sier Johaug til statskanalen.

Tidligere har hun vunnet ett OL-gull i stafett. Den kom i Vancouver for tolv år siden. I tillegg tok hun sølv på tremila og bronse på 10-kilometeren i Sotsji i 2014.

I VM har Johaug innkassert hele 14 gull.

Flere meritter vil fort komme tett de neste to ukene. Hun blir storfavoritt på de resterende distanserennene i høyden i Zhangjiakou.