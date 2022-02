Norges hoppere skuffet: Lindvik nummer sju i OL-åpningen

NTB

Marius Lindvik klatret fra 17.- til 7.-plass i OLs normalbakkerenn. Gullet tok Ryoyu Kobayashi på en dag det ikke helt klaffet for de norske hopperne.

Oppsvinget til Lindvik i finaleomgangen lover bra for fortsettelsen i Beijing-lekene. I første hopp ble han felt av tunge forhold. 96,5 og 102,5 meter ble fasiten.

Det tok Lindvik 14,3 poeng bak Kobayashi. Japaneren vant med svev på 104,5 og 99,5 meter. Manuel Fettner fra Østerrike tok uventet sølvet, mens polske Dawid Kubacki knep den siste OL-medaljen.

Robert Johansson lå best an av de norske som nummer 16 etter første omgang. I finalen kom bronsevinneren fra 2018-OL sent på kanten og hadde i tillegg tøffe forhold. Hopp på 97 og 96 meter ga ham en 20.-plass.

Robert Johansson t.v. og Marius Lindvik etter andre omgang hopp normal bakke for menn under vinter-OL i Beijing 2022. Les mer Lukk

OL-starten ble ikke slik Halvor Egner Granerud så den for seg. Han innledet med et svev på 97,5 meter og 22.-plass. Deretter ble han disket etter samme lengde i finalen. Poengsummen ville gitt ham 18.-plass.

Daniel-André Tande og Johann Forfang er tatt ut til OL, men sitter fortsatt hjemme i Norge i påvente av å kunne reise til Kina. Duoen ble koronasmittet for noen uker siden. Håpet er å få dem fram i tide til storbakkerennet lørdag.

Norge har to OL-gull i normalbakken. De ble vunnet av Espen Bredesen (Lillehammer, 1994) og Lars Bystøl (Torino, 2006). For fire år siden tok Forfang sølv og Johansson bronse.