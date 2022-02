Gullhåpet Kleveland utslått i slopestyle – to nordmenn til finale

NTB

Gullkandidaten Marcus Kleveland greide ikke å kvalifisere seg til mandagens slopestylefinale i snowboard. De to andre norske er finaleklare.

Kleveland havnet så vidt utenfor de 12 beste etter å ha falt i første forsøk og kjørt litt for dårlig i det andre. Han endte på 14.-plass og var 2,59 poeng fra finale.

Ståle Sandbech ble nummer fire i kvalifiseringen og Mons Røisland nummer ni. De får begge være med når det skal konkurreres om medaljer mandag, men Kleveland må nøye seg med å se på.

Kleveland falt i sin første nedfart. Han hadde vært meget god inntil han ble litt for ambisiøs i et hopp og måtte overende i landingen. Han tok seg til hodet og var tydelig skuffet.

Ikke godt nok

I sitt annet forsøk prøvde han å kjøre på det sikre. Han kom seg gjennom uten uhell, men det gnistret ikke av ham, og han fikk bare 64,86 poeng. Han lå på 11.-plass da han var i mål, men det var fortsatt mange utøvere igjen, og noe senere var Kleveland utenfor.

Det var amerikanske Chris Corning som skjøv ham ut av finalelista. Litt senere slo også japanske Takeru Otsuka hans poengsum.

Kleveland har to X-Games-gull og ett VM-gull i slopestyle. Han ble nummer seks i forrige OL. I årets X-Games tok han sølv i slopestyle, mens han vant Big Air og Knuckle Huck.

Grei margin

Røisland og Sandbech var på 4.- og 5.-plass etter første omgang etter å ha fått henholdsvis 70,96 og 70,11 poeng. Sandbech forbedret sin poengsum til 78,61 i siste forsøk. Røisland forbedret seg ikke, men poengene fra første omgang holdt med grei margin.

Su Yiming fra Kina var best i kvalifiseringen. Han fikk 86,80 poeng. Den canadiske stjernen Mark McMorris var nest best med 83,30. De to var alene om å få se 80-tallet.