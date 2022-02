Metropolitan-avdelingen vant NHLs allstarkamp

NTB

Claude Giroux fra Philadelphia Flyers scoret to mål da Metropolitan-avdelingen slo Central-avdelingen 5-3 i finalen i NHLs allstarkamp i Las Vegas lørdag.

Den tradisjonelle allstarkampen er de siste årene erstattet av en miniturnering mellom stjernelag fra ligaens fire avdelinger, der det spilles korte kamper i tre mot tre. Flyers-kaptein Giroux ble kåret til mest verdifulle spiller.

– Vi hadde det gøy i dag, sa Giroux etter å ha bidratt til Metropolitan-avdelingens tredje triumf siden det nye formatet ble innført i 2016.

Metropolitan slo Pacific 6-4 i semifinalen, mens Central slo Atlantic 8-5 i sin semifinale. Vinnerlagets spillere delte en seierssjekk på 1 million dollar.

– På grunn av korona har vi ikke kunnet treffe kjente fra andre lag slik vi pleide. Det var et friskt pust å kunne være litt sammen på denne måten midt i sesongen, sa Chris Kreider fra New York Rangers.

Cam Talbot og Kirill Kaprizov var representanter for Mats Zuccarellos klubb Minnesota Wild i Central-avdelingens lag. Kaprizov sto for to assist i semifinalen og en i finalen.