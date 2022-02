Snowboarderen Shaun White legger opp

NTB

Snowboardlegenden Shaun White sier at OL i Beijing blir hans siste konkurranse før han legger brettet på hylla.

Amerikaneren som har vunnet OL-gull tre ganger, fortalte på en følelsesladd pressekonferanse at det ikke bare er hans siste OL men også hans aller siste konkurranse.

– Jeg har bestemt at dette blir min siste konkurranse, sa 35-åringen på pressekonferansen ikke langt fra der halfpipekonkurransen starter onsdag.

Beslutningen formet seg på et treningsopphold i Østerrike i november. Han slet med følgene av tidligere skader i kne, ankler og rygg, snowboard føltes ikke like morsomt lenger, og han gikk seg vill i fjellheimen ved solnedgang.

– Et trist og surrealistisk øyeblikk, men også gledelig, sier White.

– Jeg reflekterte på en måte over ting jeg har gjort og så på solen som gikk ned og sa: Wow, neste gang jeg er her, vil jeg ikke være stresset over å lære triks eller bekymre meg for noen konkurranser.

Amerikaneren har ofte tatt en pause etter mesterskap, og nyheten kom dermed ikke som en stor overraskelse.

White er en superstjerne i snowboardmiljøet og var en av dem som omfavnet OL-deltakelse, et valg som var upopulært i mange kretser.

Han satte også standarden i en idrettsgren som verdsetter progresjon fremfor alt annet. I 2006 var han den første som landet trikset back-to-back 1080 i en konkurranse, og i 2010 disket han opp med signaturtrikset Double McTwist 1260 for første gang.

Det har blitt hele 15 X-Games-gull på White siden han debuterte i 2000. Det siste vant han i Superpipe-konkurransen i Aspen i 2013.