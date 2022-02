OL-utforen stoppet av vind – skal avvikles mandag

NTB

Mennenes utforrenn i Beijing-OL ble stoppet av vind. Rennet ble utsatt tre ganger i håp om bedre forhold, men til slutt måtte juryen omberamme til mandag.

Det betyr at vinneren i en av vinterlekenes mest prestisjetunge øvelser skal kåres mellom omgangene i kvinnenes storslalåmrenn. Kvinnenes starttider er noe justert.

Rennstart var opprinnelig satt til 04.00 norsk tid søndag. Det ble først utsatt en time, så nok en time og deretter en time til. I et jurymøte 06.00 norsk tid ble det avgjort at det av hensyn til sikkerheten og rettferdige forhold var riktig å avlyse og sende løperne hjem til OL-landsbyen.

– Hva skal man gjøre med det? Det er lite man får gjort. Vi får bare krysse fingrene for at vi får gjennomført noe etter hvert, sier Aleksander Aamodt Kilde til NRK.

Synd

Alpinsjef Claus Ryste synes det er leit at det ikke ble noe renn.

– Det er veldig synd. Det er alltid sol her i Kina, men det blir for mye kastvind, så det er derfor det ikke går. Beslutningen er ganske tydelig fra arrangøren at kastene som kommer på hoppene er for uforutsigbare, og det er for farlig, egentlig, sa Ryste til TVNorge.

Han dro litt på det da han ble spurt om han synes det var bra at rennet ble utsatt.

– Nei, vi liker å kjøre på ski, men dette er en del av gamet og vi må forholde oss til det.

Reaksjoner

På utfortreningene før søndagens renn har det vært sterk og til tider svært uforutsigbar vind i traseen i Yanqing. Lørdagens trening ble avbrutt etter at bare tre alpinister hadde vært utfor.

Det skapte sterke reaksjoner blant flere av utøverne. Kilde er blant de største favorittene og suste ned til rekordtid i bakken lørdag og vant også treningen fredag.

– Jeg vet ikke om det er på grunn av rettferdighet eller sikkerhet, men vanligvis er det på grunn av sikkerhet, og det setter vi pris på at de tenker på. Og vi vil ha det så rettferdig som mulig, sier den norske OL-favoritten.

Kjetil Jansrud og Adrian Smiseth Sejersted stiller også for Norge.