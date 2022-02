Wayne Rooney drakk for å takle presset

Den tidligere fotballstjernen Wayne Rooney, her i 2014, sier at han iblant drakk i flere dager på rad for å takle presset etter overgangen til Manchester United i 2004. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Den tidligere fotballstjernen Wayne Rooney sier at han iblant drakk i flere dager på rad for å takle presset etter overgangen til Manchester United.

Det avslører den tidligere Manchester United- og England-kapteinen før premieren på dokumentaren «Rooney». Rooney, som slo gjennom på toppnivå allerede som 16-åring, slet med angst etter overgangen til Manchester United, og låste seg iblant inne og drakk for å takle presset, forteller han.

– Jeg gjorde mange feil da jeg var yngre. Noen kom fram i pressen, andre ikke, sier han til Mail on Sunday.

Han forteller at det å håndtere skriveriene i pressen, å spille under trener Alex Ferguson og familielivet, var svært vanskelig.

– I mine første år i Manchester United, trolig fram til vi fikk vår første sønn Kai, gjemte jeg meg. Jeg gikk aldri ut. Det var enkelte ganger da vi fikk et par dager fri fra fotballen at jeg låste meg inne og bare drakk for å prøve å slippe unna alt jeg tenkte på, sier han.

– Det fikk meg til å glemme noen av problemene jeg kjempet mot, sier han videre.

Etter å ha spilt et par sesonger i moderklubben Everton og strålt for England i EM i 2004, gikk Rooney til Manchester United. Der vant han både Premier League og Champions League, og er den mestscorende for både rødtrøyene og det engelske landslaget.

For tida trener 36-åringen Derby, som er rammet av økonomisk krise og kjemper i bunnen av den engelske mesterskapsserien.