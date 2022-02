Kane het i solid Spurs-seier

NTB

Tottenham herjet tidvis med Brighton og avanserte til FA-cupens 5. runde med x-x-seier lørdag.

Stjernespissen Harry Kane scoret to ganger for vertene. Han skrudde lekkert inn 1-0 etter tolv minutter, mens han satte punktum for et fantastisk raid av lagkamerat Son Heung-min og dyttet inn 3-1 midtveis i annen omgang.

Tottenham fikk tidlig en komfortabel ledelse mot gjestene fra den engelske sørkysten. 23 minutter var spilt da et innlegg fra Emerson Royal gikk via Solly March og fikk en bue som gjorde det umulig for keeper Robert Sánchez å nå ballen.

Vertene fortsatte å trykke etter 2-0-målet, men Brighton overtok og skapte store sjanser på tampen av første omgang. Og etter nye, store sjanser kort tid etter sidebytte satt reduseringen omsider fra Yves Bissouma etter 62 minutter.

Det skulle imidlertid bare ta tre minutter før Son og Kane sørget for at Spurs igjen var foran med to mål. Og den ledelsen holdt London-laget kampen ut.