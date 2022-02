Wallberg avverget svensk fiaskodag da OL ble innledet

NTB

Svenskene hadde store forventninger til OL-lørdagen, men skuffet i øvelse etter øvelse. Så slo Walter Wallberg til med gull i kulekjøring.

Dermed frelste han Sverige fra en fiaskolørdag da Beijing-OL startet for alvor. Svenske skuffelser sto i kø mens Norge jublet for sine to første gull, men som siste startende i finalen i kulekjøring slo Wallberg til med et kjempeløp som ble belønnet med olympisk gull.

21-åringen har aldri vunnet et verdenscuprenn og var ikke akkurat blant de største svenske håpene foran lørdagens øvelser, men han avsluttet dagen som folkehelt.

– Jeg har vært ute i to år med to alvorlige kneskader. OL-gull har vært et mål for meg siden jeg var barn, og jeg har jobbet veldig hardt for det, sa Wallberg.

Han fikk 83,23 poeng og henviste canadiske Mikaël Kingsbury og japanske Ikuma Horishima til sølv og bronse med en margin på henholdsvis 1,05 og 1,75 poeng.

– Jeg hørte at Ikuma og Mikaël fikk veldig høye poengsummer, dagens beste. Da visste jeg at jeg måtte kjøre veldig fort og få til noen gode hopp, sa Wallberg.

Kingsbury var tittelforsvarer og har seks VM-titler og 71 verdenscupseirer, men svensken tvang ham til å nøye seg med sølv.

– Jeg er tilfreds. Jeg er i mitt tredje OL og har tatt medalje i alle. Walter var best i dag, og jeg ønsker ham velkommen i vår lille klubb av OL-mestere, sa canadieren.

Frida Karlsson ligger utslått i målområdet etter å ha blitt utklasset av Therese Johaug og ha slitt seg inn til femteplass.

Fiasko

Frida Karlsson og Ebba Andersson hadde gullambisjoner i kvinnenes skiathlon. Som alle andre var de sjanseløse mot Therese Johaug, men de nådde heller ikke opp i kampen om de andre medaljene. Karlsson ble nummer fem og Andersson nummer ti.

«Fiasko» var dommen i svenske medier.

Blandet stafett i skiskyting ble en ny svensk nedtur. Mens den norske kvartetten beseiret motgang underveis og sikret gullet, ble det en skuffende fjerdeplass på svenskene. Sebastian Samuelsson gikk ut på ankeretappen på sølvplass, men hang ikke med konkurrentene i sporet og endte nesten 40 sekunder fra medaljeplass.

Som ikke det var nok, måtte Sveriges kvinnelandslag i ishockey tåle sitt annet strake tap med 1-3 for Tsjekkia. Dermed henger kvartfinaleplassen i en tynn tråd.

Frelst

Et tsjekkisk lag med ti spillere fra svensk serie var klart best og har i likhet med Japan full pott etter to kamper. Sverige må slå Kina og Danmark i sine to siste kamper for å ta tredjeplassen som gir avansement.

I kvinnenes ishockeyturnering kommer alle fem lag fra gruppe A til kvartfinale, men bare de tre beste i gruppe B, der svenskene befinner seg.

Sverige hadde tre mann i finale i kulekjøring for menn, men to mann røk ut i første finaleomgang, og det så ut til å bli en ny nedtur. Wallberg sørget for at det ikke ble slik. Han var best av alle både i den andre og den siste finaleomgangen.