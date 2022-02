Norges stjernelag vant dramatisk OL-gull i blandet stafett

Tross brukket stav, trøbbel med baksiktet, flere bom og strafferunder for Norge ble det OL-gull på skiskytterstafetten for blandet lag i Beijing-OL lørdag.

Sterk vind og iskald temperatur gjorde at mange regnet med mange bom på standplass. Det ble bom og strafferunder for Norge, men Thingnes Bø spurtet til seier i kamp mot franske Quentin Fillon Maillet og russiske Eduard Latypov. Frankrike tok sølvet, mens det russiske laget (ROC) vant bronse.

Røiseland sendte Norge ut i ledelse ved første veksling tross en trøblete start med både stavbrekk og et sikte som måtte skrus sammen. Verre gikk det for Tiril Eckhoff, som måtte gå totalt tre strafferunder og gjorde at Tarjei Bø gikk ut på tredje etappe på fjerdeplass, bak Frankrike, Italia og Sverige.

Marte Olsbu Røiseland måtte skru på baksiktet før hun kunne begynne å skyte under blandet stafett lørdag. Les mer Lukk

21,9 sekunder skilte Norge og fire andre lag i tet før siste etappe. Thingnes Bø måtte skyte ekstraskudd da Frankrike og russerne gjorde seg ferdig med skytingen, men med best fart i sporet sikret Norges ankermann nytt gull.

– Dette vil jeg tippe var den mest spennende stafetten som har gått på TV, sa Thingnes Bø til en samlet norsk presse etter løpet.

Han føler han er i rute foran de resterende øvelsene i Beijing.

– Vi ser at skytingen her har nesten alt å si. Formen er bra og skytingen helt OK. Det er bra å starte med et OL-gull uansett. Da er man liksom fornøyd når man går inn i de neste ukene her, sa Thingnes Bø til NTB.

Tårer og latter

Resten av laget var byttet mellom å le og gråte da de ble intervjuet av Discovery Plus etter seieren var i boks.

– Stemmen er vekk og tårene strømmer. Det er veldig stort for meg, sa en tårevåt Tarjei Bø i lag med sine lattermilde kvinnelige lagkamerater.

Tiril Eckhoff, som var langt nede etter sin egen etappe, var helt i himmelen etter stafettseieren.

– Det var en helt vill stafett. Det var så godt og så vondt og så godt igjen. Det var helt rått. Det var skiskyting og det var så bra, sa Eckhoff, som også tok til tårene.

Seieren smakte også selvfølgelig godt for Røiseland.

– Vi skal nyte det godt i kveld og kose oss alle mann, avsluttet hun før gullvinnerne måtte gå til blomsterseremoni.

Røiseland, Eckhoff og brødrene Bø har hele 44 VM-gull til sammen og sikret Norges første OL-gull på blandet stafett siden OL i Sotsji i 2014.

Under OL i Pyeongchang i 2018 ble det sølv på det norske laget. Den eneste forskjellen på laget som gikk i Beijing var at Emil Hegle Svendsen gikk i Pyeongchang i stedet for Tarjei Bø.

Høydramatisk

Norge gikk ut som storfavoritt da Marte Olsbu Røiseland åpnet stafetten for det norske laget. VM-dronningen fra Anterselva i 2020 brakk staven og fikk trøbbel med geværet da hun gikk inn til første skyting. Med ett ekstraskudd gikk hun ut på tiendeplass etter sin liggende skyting, 24,4 sekunder bak ledende Italia.

Med fullt hus på neste skyting kunne Røiseland likevel sende Tiril Eckhoff ut på 2. etappe i solid ledelse. Med en vindstyrke på åtte meter per sekund fikk Eckhoff det svært tøft på standplass. En strafferunde på første skyting og to strafferunder på andre skyting gjorde jobben vanskeligere for Norge.

– Det var den vondeste etappen jeg har gått i mitt liv. Det var helt helt jævlig, sa Eckhoff til Discovery Plus mens Thingnes Bø gikk siste etappe for Norge.

Tiril Eckhoff slet med vinden på standplass og måtte ut i totalt tre strafferunder. Likevel klarte det norske laget å hente seg inn igjen. Les mer Lukk

Forholdene ble langt enklere på mennenes første skyting, og Tarjei Bø plaffet ned fem strake blinker på liggende skyting etter at rivalene foran hadde gjort det samme. På stående skyting ble det kraftigere vind igjen, og Bø klarte så vidt å unngå ny strafferunde.

Akkurat idet Frankrike og russerne skjøt ned sine siste blinker, bommet Thingnes Bø med en blink igjen. Kjapp lading og et nytt raskt blinkskudd gjorde at distansen opp til tet ikke ble for stor, og på siste runde gikk Thingnes Bø inn til seier.

Trøblete inngang for Bø

Seieren kom på tross av en utfordrende oppladning til stafetten for brødrene Bø.

Storebror Tarjei våknet lørdag med smerter i nakken og ryggen, etter å ha kollidert dagen i forveien med den italienske utøveren Samuela Comola i en nedoverbakke.

Lillebror Johannes gikk en usikker OL-fremtid i vente etter at han var nærkontakt med coronasmittede Jarl Magnus Riiber og Kristjan Ilves på reisen til Beijing.

Thingnes Bø ankom OL-stadion lørdag i egen bil og måtte håpe på fortsatt negative koronatester for å kunne delta. Utøvere som er definert som nærkontakter må testes to ganger om dagen og seks timer før en konkurranse.

Ettersom han var nærkontakt måtte Norges ankermann få på seg munnbindet før han kunne juble sammen med lagkameratene. Det la ingen nevneverdig demper på feiringen.

– Jeg nevnte til de andre at de måtte huske å holde to meter. Jeg fikk på meg et munnbind, og da måtte vi gi hverandre en klem. Jeg har testet meg to ganger per dag de siste fem dagene, så det ser lyst ut for at jeg ikke har korona, sa Thingnes Bø.