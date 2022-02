Snowboard: Finaleplassen røk for Eilertsen

NTB

Snowboarder Hanne Eilertsen (22) nådde ikke helt opp i slopestylekvalifiseringen i OL lørdag og går glipp av finalen.

I første omgang ble det 48,35 poeng og 11.-plass for Eilertsen. Det var helt på grensa ettersom de tolv beste gikk til finalen. Hun var avhengig av et enda bedre forsøk for å sikre avansement.

Eilertsen åpnet godt i siste omgang, men fikk en ustøhet da hun landet etter en rail. Hun ga ikke opp og kjørte seg opp, men i det siste hoppet var hun nedi med baken i landingen. Det ga kun 35,50 poeng, og hennes første forsøk ble dermed stående som beste resultat.

Det viste seg etter hvert ikke å holde for den 22 år gamle OL-debutanten. Eilertsen endte på 16.-plass og var 17,2 poeng unna å komme blant de tolv som kvalifiserte seg til finalen.

Zoi Sadowski Synnott fra New Zealand var best i kvalifiseringen med 86,75 poeng.