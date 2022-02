Frida Karlsson kom med Johaug-påstand – nå slår Ole Morten Iversen tilbake

– Da tror jeg Frida Karlsson tar helt feil, sier den norske landslagstreneren.

Det er kun igjen få dager til den første langrennsøvelsen i Beijing-OL. Lørdag står 15 kilometer fellesstart med skibytte på programmet, og Therese Johaug (33) og Frida Karlsson (22) er de store forhåndsfavorittene. Ordkrigen mellom den norske og svenske langrennsleiren er allerede i gang før OL.

Johaug stod over sesongens Tour de Ski, og har ikke konkurrert siden hun gikk i Davos 12. desember. Karlsson tror det kan være ulempe for Johaug.

– Hun er nok litt nervøs over hvor hun står nå. Det pleier å være sånn når man ikke har konkurrert på lenge, sa Karlsson på et pressetreff ifølge Nettavisen.

– Da tror jeg Frida Karlsson tar helt feil

Landslagstrener Ole Morten Iversen slår tilbake mot Frida Karlssons påstand om Therese Johaug.

Johaug skal jakte sitt første individuelle OL-gull i Beijing. Og skal vi tro landslagstrener Ole Morten Iversen, er Johaug mer enn klar.

Han fnyser av Karlsson påstand.

– Da tror jeg Frida Karlsson tar helt feil. Jeg er helt sikker på at utøverne ikke trenger så mange skirenn for å gå gode skirenn senere. Så lenge du er trygg på at det er god trening som gjør at du går fort på ski, er det mer enn bra nok – og det gjelder for Johaug, sier Iversen ifølge VG.

Johaug: – Det blir nok nerver

Therese Johaug har gjort de siste OL-forberedelsene i italienske Seiser Alm.

Johaug ble også konfrontert med påstanden til den svenske rivalen. 33-åringen innrømmer at hun er spent.

– Klart jeg er spent når man er på start i OL. Det tror jeg alle er, uansett om man har konkurrert mye eller lite. Det blir nok nerver, sier Johaug.

Karlsson og Johaug har konkurrert mot hverandre fire ganger i vinter. Foreløpig står det 2-2 mellom de to.