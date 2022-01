Svenske langrennsløpere advart mot å trene på OL-stadion – Eckhoff og Olsbu Røiseland testet formen

Tiril Eckhoff fikk kjenne den bitende kinesiske kulda på kroppen under trening mandag.

NTB

Kulde og kraftig vind på langrennsstadion i Zhangjiakou skapte skepsis blant svenske lagledere mandag. Noen utøvere valgte likevel å trene i OL-løypene.

De norske skiskytterstjernene Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland var blant dem som testet ut fasilitetene på arenaen selv om det var 19 minusgrader og blåste friskt mandag.

Den effektive temperaturen var ifølge flere kilder på 30 minusgrader. Nyhetsbyrået TT skriver at lagledelsen i svensk langrenn frarådet løperne å trene, og at de i stedet anbefalte alternativ trening i OL-byen.

William Poromaa, svensk OL-løper og kjæresten til gullhåpet Frida Karlsson, trosset rådet fra trenerne.

– Dette er vanlig vær hjemme i Sverige. Det biter ikke på meg, sa han etter treningsøkta.

– Det er en veldig bra, men tøff løype, og det går tungt. Jeg tror det passer meg veldig bra, la Poromaa til.

William Poromaa trente i sprengkulde i Kina mandag. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Svenskene har vært på plass i OL siden fredag og får en solid oppladning til de første øvelsene sammenlignet med sine norske konkurrenter.

De første norske langrennsløperne lander tirsdag. Coronasmitte i troppen har skapt utfordringer i oppkjøringen.

– For min del er det bra å få være her i noen dager før konkurransene begynner. Jeg synes likevel at Norge har snørt igjen sekken ganske bra, og jeg tror de er gira bare av å få komme hit, sier Poromaa.