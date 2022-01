Eliteserien blir tilgjengelig i TV 2s strømmetjeneste allerede i år

NTB

TV 2 har inngått en avtale med Discovery som gjør at kanalen får sende årets sesong i Eliteserien og 1. divisjon fotball menn på sin strømmetjeneste.

Det opplyser TV 2 i en pressemelding. Kanalen har kjøpt rettighetene til den norske toppfotballen fra 2023, men får altså sende årets sesong i TV 2 Play.

Det er Discoverys eliteserie- og 1.-divisjonssendinger som blir tilgjengelig i strømmetjenesten. Discovery kommer fortsatt til å sende norsk fotball på Max, Eurosport og i sin strømmetjeneste Discovery+.

– Dette er en veldig god løsning både for oss, TV 2 og norsk fotball, og det er en veldig fin måte å avslutte rettighetsperioden på. Vårt mål er at interessen for norsk fotball skal vokse ytterligere i året som kommer, sier Espen Skoland, leder for Discovery i Norge.

Du må ha TV 2s dyreste fotballpakke, Play Total, for å kunne se Eliteserien hos kanalen i 2022.

– Dette er en spennende avtale for TV 2, som gir oss muligheten til å vise norsk fotball fra de to øverste divisjonene ett år før vi selv overtar rettighetene. Sendingene fra Eliteserien blir distribuert gjennom TV 2 Play Total, som også inneholder blant annet hele Champions League, hele den spanske La Liga og Premier League, sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes.

Fra neste år er norsk fotball for fullt tilbake på TV 2 for første gang siden 2016. Kanalen er samtidig uten Premier League-rettighetene for første gang siden 2010. Viaplay-eier Nent overtar den engelske toppfotballen fra neste sesong.