Ny seier for Minnesota Wild – poengløs Zucca

Mats Zuccarello (36) fikk ikke målpoeng i søndagens oppgjør mellom Minnesota Wild og New York Islanders i NHL. Wild vant til slutt 4-3. Foto: Adam Hunger / AP / NTB

NTB

Minnesota Wild tok nok en seier i NHL natt til mandag norsk tid. Mats Zuccarello og Wild vant til slutt 4-3 over New York Islanders.

Nordmannen, som har storspilt for Wild denne sesongen, fikk denne gangen ikke verken scoringer eller assists i kampen, men noterte seg for to minutters utvisning i siste periode.

Dermed endte han på ti strake kamper med målpoeng. På disse kampene fikk han totalt 18 målpoeng etter fem scoringer og 13 assists.

Makker Kevin Fiala tok på sin side målpoeng i sin ellevte kamp på rad etter at han noterte seg for en assist på scoringen til Matt Boldy.

Fiala har dermed tatt 14 målpoeng på ti kamper, noe som er den lengste aktive perioden med poengfangst i NHL og den nest lengste i klubbhistorien til Wild etter Mikael Granlund som tok 12 poeng på rad i sesongen 2016-2017.

Minnesota Wild gikk tøft ut og ledet 2-0 før de første fem minuttene av første periode var unnagjort, etter scoringer av Brandon Duhaime (3.36) og Joel Eriksson (4.39).

Brock Nelson reduserte for Islanders etter 13.56 ut i første periode.

Andre periode endte 1-1 etter at Matt Boldy scoret for Wild 2.36 inn i perioden, og Islanders' Ross Johnston satte pucken i mål etter 4.03.

I siste periode sørget Wild-stjernen Kirill Kaprizov for Wilds fjerde mål etter 11.27, og Islanders fikk sitt siste ved Oliver Wahlström to minutter før perioden var over.

Mats Zuccarello fikk to minutter i boksen etter hooking. Nordmannen fikk 19 minutter og 14 sekunder på isen.

Han står dermed fortsatt med 40 målpoeng på 34 kamper etter 13 mål og 27 assists så langt.