Lampard klar som ny Everton-manager

NTB

Frank Lampard er tilbake som manager i Premier League. Den tidligere Chelsea-treneren får treneransvaret i Everton.

Flere store medier, blant dem lokalavisa Liverpool Echo , melder at Everton kommer til å bekrefte ansettelsen mandag. Han får en kontrakt på to og et halvt år og ventes å være aktiv på overgangsvinduets siste dag.

Lampard fikk sparken i Chelsea for litt over ett år siden og har siden vært uten jobb. Everton har vært uten fast ansatt manager siden Rafael Benitez fikk sparken 16. januar.

I mellomtiden har Everton blitt ledet av Duncan Ferguson. Lampard ble tilbudt jobben etter en intervjurunde der også Vitor Pereira og Ferguson var med.

Laget ligger helt nede på 16.-plass og står med 19 poeng etter å ha spilt 20 kamper i Premier League så langt. Ned til Newcastle på 18.-plassen som gir nedrykk, er det bare fire poeng.