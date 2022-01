Patrick Berg og Lens ut av cupen

Patrick Berg spilte et snaut kvarter mot Monaco og kunne ikke hindre at Lens ble slått ut av den franske cupen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB Les mer Lukk

NTB

Patrick Berg fikk et nytt kort innhopp for Lens i cupkampen mot Monaco, men kunne ikke hindre at det var gjestene som tok seg til kvartfinale med 4-2.