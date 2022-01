Graabak tuktet Riiber og vant Seefeld-trippelen: – Fortsatt mannen å slå

NTB

Jørgen Graabak tok en etterlengtet verdenscupseier i kombinert i Seefeld søndag. Han spurtslo sammenlagtleder Johannes Lamparter på vei inn til mål.

Jarl Magnus Riiber måtte gi slipp like før avslutningen. Trioen gikk nesten hele langrennet på 12,5 kilometer sammen og ristet av seg de resterende konkurrentene tidlig. Til slutt var Graabak sterkest i kampen mot Lamparter.

– Det oppleves veldig godt. Det er en lettelse og utrolig deilig å stå her som vinner av Seefeld-trippelen. Å kunne ta med seieren her, det betyr mye, sa Graabak til NRK etter triumfen.

– Har mange harde økter i banken

Selv om det ikke ble ny verdenscupseier for Riiber, var han godt fornøyd. Konkurransene i Seefeld var Riibers første i verdenscupkombinert i 2022 etter at han sto over rennene i Val di Fiemme og Klingenthal på grunn av ryggproblemer.

– Jeg synes det var en veldig bra dag. Ja, greit, jeg mangler det siste stinget, men jeg håper det kommer etter hvert. De som gikk først i mål, har mange harde økter i banken, mens jeg har nettopp startet nyåret. Jeg har sesongstarten min i dag, sa Riiber.

Han regnes fortsatt som OL-favoritt, men helgens renn i Seefeld viser at han ikke er uslåelig.

Medaljekandidat

Graabak brukte tid på å rose Riiber etter sin egen seier. Han vet godt at landsmannen blir den sterkeste konkurrenten i OL.

– Det er ingen som er uslåelig. Jarl er kjempesterk, og det kan hende at det er akkurat de øktene her i løypa i Seefeld han trengte for å komme i ordentlig OL-form. Han er fortsatt mannen å slå når vi kommer til Beijing, sa Graabak.

30-åringen vant OL-gull i Sotsji i 2014, og trønderen fikk en perfekt oppladning til lekene i Kina. Det var hans første verdenscupseier siden han vant i Lahti i februar 2019.

– Det er alltid fint å trene på å vinne. Nå reiser jeg til OL som en medaljekandidat, konkluderte Graabak.

Sto over hoppingen

Hopprennet søndag ble avlyst grunnet vindforholdene i Seefeld. Riiber hadde uansett et godt utgangspunkt, ettersom han endte som nummer fire i lørdagens provisoriske omgang og startet seks sekunder bak Graabak.

Lamparter var også like bak Graabak, og nordmennene gikk samlet med østerrikeren og et par andre i starten. Lørdagens vinner Vinzenz Geiger jaktet drøyt 20 sekunder bak.

Geiger hadde ikke dagen i sporet søndag og ble hektet ordentlig av tidlig i løpet. Det gjorde også de resterende i front. Unntaket var Riiber, Graabak og Lamparter.