Ingen nordmenn på stjernelaget i håndball-EM

Det norske håndballandslaget fikk ikke med noen spillere på EMs stjernelag. Her er Sander Sagosen i aksjon mot Island. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

Sju land er representert på All Star-laget i håndball-EM, men Norge står utenfor. Sverige-backen Jim Gottfridsson ble kåret til den mest verdifulle spilleren.

Det europeiske håndballforbundet (EHF) la fram oversikten i timene før søndagens medaljekamper i Budapest.

Norge endte på femteplass i EM etter å ha misset semifinalespill i et avgjørende tap for Sverige. Det kan delvis forklare hvorfor stjernelaget er helt fritt for norske innslag.

Spania har vunnet de to siste EM-finalene og er klar for sin fjerde strake når de møter Sverige. I bronsekampen møtes Danmark og Frankrike.

EM-laget ser slik ut:

Keeper: Viktor Hallgrímsson, Island

Forsvarsspiller: Oscar Bergendahl, Sverige

Venstrekant: Milos Vujovic, Montenegro

Høyrekant: Aleix Gómez, Spania

Midtback: Luc Steins, Nederland

Venstreback: Mikkel Hansen, Danmark

Høyreback: Mathias Gidsel. Danmark

Strekspiller: Johannes Golla, Tyskland

Mest verdifulle spiller: Jim Gottfridsson, Sverige.