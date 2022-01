Tom Brady hyllet etter karriereslutt – vil ikke bekrefte at han gir seg

Tom Brady med Vince Lombardi-trofeet han var med å vinne sju ganger i den mest eventyrlige NFL-karrieren noensinne. Den 44-årige quarterbacklegenden har ennå ikke bekreftet meldinger om at han legger opp. Foto: Dave Martin, AP / NTB

NTB

Tom Brady (44), allment anerkjent som tidenes beste NFL-spiller, ble hyllet etter at det ble meldt at han legger opp. Så sådde han selv tvil om avgjørelsen.

Det var ESPN som med henvisning til ikke navngitte kilder meldte at Brady avslutter karrieren. Litt senere lot det ut til å komme en bekreftelse fra Bradys eget firma.

– 7 superbowlringer. 5 ganger superbowl-MVP. 3 ganger ligaens MVP. 22 utrolige sesonger. Takk for alt, Tom Brady, sto det på TB12sports' Twitter-konto.

Deretter meldte NFLs nettsted og store amerikanske medier om legendens karriereslutt uten forbehold, men senere dukket det opp meldinger om at Brady har ringt til klubbledelsen i Tampa Bay Buccaneers og sagt at han fortsatt er i tenkeboksen.

– Jeg forstår spekulasjonene om Toms framtid. Uten å gå inn på hvorvidt det som er rapportert er korrekt eller ikke, vil Tom være den eneste som uttrykker sine planer fullstendig nøyaktig. Han kjenner sportens realiteter og tidspress, så det blir nok snart, sa Bradys agent Don Yee i en uttalelse.

Da var meldingen fra TB12sports strøket.

Ypperste nivå

Brady har vunnet NFL-tittelen sju ganger, de seks første med New England Patriots og den siste med Tampa Bay Buccaneers i februar 2021. Han presterer fortsatt på ypperste nivå, men han har uttrykt ønske om å tilbringe mer tid med kona, supermodellen Gisele Bündchen, og parets barn.

Sist sesong toppet han ligaen i pasningsyards (5316), touchdownpasninger (43), fullførte pasninger (485) og pasningsforsøk (719). Han prøvde å gjøre Buccaneers til første klubb som har forsvart tittelen siden han selv gjorde det med Patriots i 2005.

Det endte med tap for Los Angeles Rams i NFL-kvartfinalen sist søndag. Buccaneers lå under 3-27, men Brady regisserte en mektig opphenting som ga utligning til 27-27 før Rams avgjorde med et trepoengspark i sluttsekundene.

Brady debuterte i ligaen i 2000, etter å ha blitt valgt som nummer 199 i draften av New England Patriots. De mange navnene som ble valgt før ham ble en voldsom inspirasjonskilde for den ærekjære California-gutten.

Ga svar

Med Patriots vant han seks NFL-titler og skaffet seg status som beste quarterback noensinne. Om noen trodde at suksessen kun skyldtes mestertreneren Bill Belichick, ga Brady svar da han før forrige sesong byttet klubb og gjorde Buccaneers til mester i første forsøk. Det var klubbens første tittel siden Bucs vant Superbowl i 2003.

Brady har en lang rekke NFL-rekorder, deriblant flest pasningsyards (84.520) og touchdownpasninger (624). Han er den eneste spiller som har vunnet flere enn fem superbowltitler, og han ble kåret til finalens mest verdifulle spiller etter fem av de sju triumfene.

På de 20 sesongene han var førstevalg og ikke ble langtidsskadd, kom Brady til sluttspill 19 ganger og ble avdelingsvinner 18 ganger. Han spilte 14 NFL-semifinaler og vant 10 av dem, og han vant sju av ti finaler. Han var i semifinale åtte av de ti siste sesongene.

Brady kastet flere touchdownpasninger i 40-årene (168) enn i 20-årene (147).

Han har vært svært opptatt av rett ernæring og trening, og det er konseptet for hans firma TB12sports. Han viste litt selvironi da quarterback Ben Roethlisberger nylig la opp.

– Ben trosset i hele sin karriere TB12-metoden til fordel for «legg litt is på det»-metoden, og han ble en av de største likevel. Det er flere enn en måte å bake en kake, tvitret han.