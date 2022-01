Slettum satte norsk innendørsrekord: – Hun er som god vin

Elisabeth Slettum satte norsk innendørsrekord på 200 meter lørdag, 18 år etter at hun noterte sin tidligere personlige rekord. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

NTB

35-årige Elisabeth Slettum fra Skjalg satte lørdag norsk innendørsrekord på 200 meter med 23,39 under Bassen Sprint i Bærums idrettspark.

Slettum forbedret Helene Rønningens rekord med to hundredels sekund. Hennes tidligere personlige rekord på distansen var 23,66 og ble satt i 2004, altså for 18 år siden. Hun har trent med Team Warholm siden 2015 og under Leif Olav Alnes de siste ti årene.

– Er så sjuuukt. Elisabeth er som god vin!, meldte treningskompis Karsten Warholm selv i en kommentar til bloggen Friidrett1s Twitter-melding om rekorden.

Slettum ble nummer to i løpet bak danske Ida Kathrine Karstoft (23,36) og plasserte seg som femte raskeste europeer på distansen hittil i år, ifølge bloggen Friidrett1.

– Jeg trodde jeg kunne løpe fort, men ikke at tiden skulle bli så god. Det gikk fint hele veien. Jeg hadde lave skuldre og stresset ikke, sa Slettum i et intervju lagt ut på friidrettsforbundets Facebook-side.

I fjor forbedret hun sine personlige rekorder utendørs på flere sprintdistanser.