Carlsen slo Caruana og sikret turneringsseieren i Wijk aan Zee: – Kjempefin opplevelse

Magnus Carlsen er for åttende gang vinner av storturneringen i Nederland. Foto: Carina Johansen / NTB

NTB

Magnus Carlsen vant mot Fabiano Caruano i Wijk aan Zee lørdag og er dermed vinner av turneringen i Nederland for åttende gang.

Richard Rapport spilte remis mot Andrej Esipenko lørdag. Det gjorde at Carlsen ville sikre turneringsseieren ved å få minst remis i sitt parti mot Caruana. Han sikret like godt en ny seier.

Carlsen spilte med svarte brikker, men tok likevel føringen mot Caruana. Etter 26 trekk lå Carlsen en bonde i overtall ifølge sjakkcomputeren Stockfish. Caruana gjorde alt for å stå imot, men Carlsen sikret seieren etter 50 trekk.

– Jeg er veldig fornøyd nå, selvfølgelig. Utrolig deilig å avslutte med en seier, til en viss grad med stil. Selv om Caruana har hatt bedre dager enn dette, så kommer ikke den typen seier hver dag, så det setter jeg veldig pris på, sa Carlsen til TV 2.

Det ble Carlsens siste parti i Wijk aan Zee. Turneringen avsluttes søndag, men Carlsen kommer til å få ett poeng på walkover ettersom motstander Daniil Dubov har testet positivt på koronaviruset.

Perfekt avslutning

Nordmannen sa seg fredag misfornøyd med at det ikke ville bli noe oppgjør mot Dubov. Da hjalp det å avslutte med seier mot Caruana lørdag.

– Det utgjør hele forskjellen for min del. Uten den seieren her hadde det vært en god turnering, men en turnering der jeg hadde tenkt på alle sjansene jeg misset. I fjor slet jeg med å få sjanser i partiene mine i det hele tatt, så årets turnering har vært en kjempefin opplevelse, sa Carlsen.

Carlsen ledet før lørdagens parti et halvt poeng foran ungarske Rapport og et helt poeng foran Anish Giri og Shakhriyar Mamedyarov.

Seieren mot Caruana gjør at nordmannen vil ende på 9,5 poeng, mens ingen av hans rivaler kan få mer enn 8,5.

Mye av grunnlaget for turneringsseieren har Carlsen lagt ved å vinne innbyrdes mot Rapport, Giri og Mamedyarov.

På jakt etter milepæl

I tillegg til å slå rivalene i toppen har Carlsen også vunnet mot Rameshbabu Praggnanandhaa og Caruana, samt den tildelte seieren mot Dubov søndag.

Det gjør at Carlsen vinner turneringen i Wijk aan Zee for åttende gang. Hans første seier i den prestisjetunge turneringen i Nederland kom i 2008, den forrige i 2019.

I tillegg til å jakte turneringsseier i Nederland, har Carlsen vært på jakt etter en historisk milepæl. Nordmannen har som mål å nå 2900 poeng på Det internasjonale sjakkforbundets (FIDEs) rating, noe ingen sjakkspiller har nådd.

Før turneringen i Nederland lå Carlsen på 2865 poeng. Søndagens seier på walkover mot Dubov vil ikke gjøre noe utslag på ratingen.

Dubov ute

Dubov testet positivt for koronaviruset og var det store samtaleemnet fredag. Tidligere i turneringen hadde Giri vunnet over Dubov på walkover, etter at russeren nektet å spille med munnbind etter å ha vært nærkontakt med en smittet person.

Carlsen var skuffet da det fredag ble klart at han ikke ville få spille mot Dubov søndag.

– Det er ikke noe gøy å få poeng på den måten, jeg vil mye heller spille. Det gir en bismak, sa Carlsen til TV 2 etter fredagens parti mot Santosh Gujrathi Vidit.

Da spilte Carlsen remis, noe han har gjort ved sju anledninger i turneringen.

Men uten et eneste tap, ender den prestisjetunge turneringen i Nederland uansett med norsk seier.