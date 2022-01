Geiger seiret i Seefeld – Riiber slet i sporet etter nestenulykke i hoppbakken

NTB

Jarl Magnus Riiber var nær ved å falle stygt i hoppbakken og måtte gi slipp på teten i langrennet i Seefeld lørdag. Vinzenz Geiger vant kombinertkonkurransen.

Geiger seiret foran Johannes Lamparter, mens Jørgen Graabak ble beste nordmann med 3.-plass. Det skjedde på en dag der Norges største OL-håp Riiber fikk slite både i hoppbakken og i langrennet.

Riiber vant alle de åtte første verdenscuprennene han deltok idenne sesongen, men måtte lørdag nøye seg med 10.-plass på en dag da det fort kunne endt verre.

Det gikk nesten veldig galt for Riiber i hoppdelen. Han satte utfor etter å ha ventet lenge på at vindforholdene skulle roe seg, og over hoppkanten mistet han kontrollen.

24-åringen klarte å korrigere med beina i lufta, men landet på 100 meter.

– Det var uforsvarlig der og da. Jeg var på vei rundt, så jeg synes ikke det var så gøy, men jeg klarte å berge meg ned på beina, og det var det viktigste, sa Riiber om det skumle hoppet til NRK.

Måtte gi slipp

Dermed startet Riiber langrennet på 13.-plass, ett minutt og åtte sekunder bak ledende Kristjan Ilves fra Estland.

Allerede halvveis ut på 10-kilometeren i Seefeld hadde han tettet luken opp til toppen, men de fem siste kilometerne ble for tøffe. Riiber var i mål som nummer ti og ble slått med 1.18,9 minutter.

– Jeg tror at hvis det hadde vært et relativt normalt hopprenn og jeg hadde startet 15 sekunder foran, så hadde jeg vært med på den avslutningen og preget den, sa Riiber.

Det gjorde i stedet Geiger, som slo Lamparter på tampen. Like før hadde han stukket fra Graabak, som likevel sto igjen med pallplassering og beste langrennstid.

Innrømmer sjansespill

Fredag vant Riiber det første av tre renn i Seefeld. Da ble hoppdelen avlyst på grunn av de vanskelige vindforholdene i den tyske byen. Lørdag var det også sterke vindkast, men arrangøren valgte likevel å la kombinertutøverne hoppe.

Renndirektør i FIS, Lasse Ottesen, innrømmer at det var et sjansespill å gjennomføre hoppdelen.

– Vi skal innrømme at det var på grensen i dag, det er ingen tvil om det. Vi skal takke for at Jarl er så god som han er og berget det hoppet. Det er lett å være etterpåklok. Vi er først og fremst glad for at vi fikk avviklet et renn, og så kan man diskutere i etterkant om det var riktig eller ikke. Det er synd på Jarl som var spesielt uheldig, sa han til NRK.

Fredagens seier var Riibers første verdenscuprenn i 2022. Han sto over rennene i Val di Fiemme 8. og 9. januar med ryggproblemer og stilte heller ikke i Klingenthal den påfølgende helgen for å lade opp til OL. Riiber var derimot med i hopp-NM i Holmenkollen 18. januar, da han tok delt sølv med Joacim Ødegård Bjøreng bak vinneren Johann André Forfang.