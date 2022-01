Norsk OL-personell testet positivt i Beijing

Langrennssjef Espen Bjervig strever med å få med seg all bagasjen på den riktige bussen til Zhangjiakou. Det var kaotiske tilstander for norske, danske og svenske OL-utøvere, støtteapparat, trenere og presse ved bagasjeutleveringen ute på flyplassen i Beijing fredag.

NTB

Tre personer i støtteapparatet til den norske OL-troppen avla positive coronaprøver i Kina. Alle har nylig hatt covid-19.

Det opplyser Olympiatoppen i en pressemelding. To av de positive prøvene kom ved ankomst til Beijing, mens den tredje dukket opp dagen etter.

Trioen er satt i karantene i påvente av negative svar. De har til felles at de nylig har hatt corona. Ifølge Olympiatoppen ville ikke testene blitt erklært positive i Norge.

– Vi opplever at det er utfordringer knyttet til håndteringen av personer som tidligere har gjennomgått covid-19, og av den grunn har virusrester i kroppen. Andre nasjoner rapporterer det samme. Vi er nå i dialog med IOC om dette, sier Olympiatoppens sjeflege Aasne Fenne Hoksrud.

Hun understreker at ingen av de tre coronapositive har symptomer.

Nærkontakter

I Kina er CT-kravet strengere enn i Europa. CT-verdi er et mål på hvor mange sykluser man kjører i testen før man får et positivt resultat. Enkelt forklart vil det si at mye virus i prøven gir lav CT-verdi. Kinesiske regler sier at verdien må være på 35 eller høyere.

Sju personer i det norske støtteapparatet er definert som nærkontakter. Alle kan gjøre arbeidsoppgavene sine, men skal holde god avstand og være på hvert sitt hotellrom når de ikke jobber.

– Alle i den norske troppen lever uansett i hver sin lille smittevernboble, det vil si å bruke munnbind og holde avstand. Det å bli definert som nærkontakt, får derfor knapt konsekvenser for deres mulighet til å utføre sine oppgaver, men vi er selvsagt ekstra forsiktige i en slik situasjon. Ingen av nærkontaktene har symptomer, og de blir testet to ganger daglig, sier Hoksrud.

Starter fredag

Norge sendte torsdag av gårde de første utøverne til OL. Mandag går et nytt charterfly fra Gardermoen til Beijing.

OL-reglene sier at man blir nærkontakter av smittede personer på et fly som sitter to seter rett foran, to rett bak og ett sete til hver side av seg. Lørdag ble det kjent at den svenske langrennsløperen Leo Johansson testet positivt ved ankomst i Beijing. Han satt på det samme flyet som tok av torsdag.

22-åringen har også nylig hatt coronasmitte. Han testet negativt på en rekke PCR-tester hjemme i Sverige før avreise.

OLs åpningsseremoni skjer 4. februar.

