Glenn Solberg ledet Sverige til EM-finale – keeper Palicka ble helt

NTB

Keeper Andreas Palicka ble helten med avgjørende redninger i sluttsekundene da Sverige halte i land 34-33-seier over Frankrike og tok seg til EM-finale.

Et par sekunder før slutt brøt Ludovic Fabregas gjennom og kastet seg inn for å satte inn utligningsmålet, men Palicka satte seg rett og slett på ballen. Dermed kunne landslagssjef Glenn Solberg juble på sidelinja. Han har ledet sitt svenske landslag til finale etter noen svært dramatiske kamper.

– Det er helt vanvittig. Det var fantastisk innsats og spill. Jeg er stolt, sa Solberg til Viaplay.

Tirsdag hentet Sverige opp seks mål mot Norge og knep semifinaleplassen med 24-23-seier i en ellevill avslutning. Fredag var det svenskene som hadde en klar ledelse, men OL-mester Frankrike spurtet sterkt. Et par balltap i sluttminuttet kunne kostet dyrt, men Sverige er klar for finale mot tittelforsvarer Spania.

– Det er sykt. Hvilken lagmoral! I dag fungerte det meste mot en veldig god motstander. Vi står opp for hverandre i med- og motgang, sa Palicka til Viaplay.

Tilbake etter corona

Han mistet kampen mot Norge på grunn av coronasmitte, men var tilbake fredag.

– Når man er blitt gammel så trenger man hvile iblant, men det var tøft. Jeg måtte finne kraften igjen. Jeg merket det etter 40 minutter og fikk hvile litt. Så kom jeg inn igjen mot slutten med mer kraft i lungene og fikk bidra med noen redninger, sa han.

– Jeg synes vi var det beste laget, unntatt de første ti minuttene.

Frankrike kom best i gang og ledet tidlig med fire mål, sist på 7-3. Etter hvert slo Sverige kraftig tilbake, blant annet ved hjelp av målvaktsredningene det franske laget manglet.

Framover var det Jim Gottfridsson som tok kommandoen. Han endte med ni mål og seks assist.

Vist det før

– Angrepsspillet fløt på, og vi scoret mange mål. Vi klarte også å komme inn igjen i kampen etter 1-5. Vi beholdt roen selv om det var en marerittstart. Men vi har vist før at vi kan komme tilbake, sa Glenn Solberg og trengte ikke å huske lenger tilbake enn tirsdagens kamp mot Norge.

Ved pause ledet svenskene 17-14. Frankrike hengte seg på utover i den andre omgangen, men først på 32-31 snaut fire minutter før slutt var Sveriges ledelse redusert til ett mål.

Rett etter fikk Valentin Porte direkte rødt kort for en overivrig takling. Lagene scoret annethvert mål derfra, men Palickas redninger sørget for at Sverige holdt seg foran. Palicka scoret for øvrig også tre mål.

Bak Gottfridsson var Lucas Pellas flittigste svenske målscorer med sju. Aymeric Minne og Hugo Descat scoret åtte mål hver, men det holdt ikke for Frankrike, som må nøye seg med bronsekamp mot Danmark i det som for danskene blir revansjoppgjør for fjorårets OL-finale.